  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تحضر مفاجأة مدوية للسعودية!

الجمعة 07 ديسمبر 2018 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تحضر مفاجأة مدوية للسعودية!



الدوحة/وكالات/

رجحت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن قرار الدوحة بالانسحاب مؤخرا من منظمة "أوبك" بعد عضوية دامت 57 عاما، بمثابة تمهيد للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.

وترى الوكالة الأمريكية أن التبريرات التي قدمتها قطر للانسحاب من عضوية منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"اعتبارا من الأول من يناير 2019، ، يُمكن بسهولة استخدامها من أجل إعلان الخروج من مجلس التعاون الخليجي حال أقدمت على تلك الخطوة.

كما رجح التقرير إقدام قطر على تلك الخطوة لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها في المجلس، في الوقت الذي أخفق في حل أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها.

ولفت التقرير إلى أنه إذا كان رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم علق على الانسحاب من "أوبك" عبر تويتر، قائلا: إن "المنظمة أصبحت عديمة الفائدة ولا تضيف لنا شيئا، وتستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية"، فإن ذلك يبدو مضاعفا في حال مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أنه يضم بين أعضائه دولتين تحركان بشكل رئيسي المقاطعة العربية المفروضة على قطر منذ 18 شهرا، هما السعودية والإمارات.

كما أشارت الوكالة الأمريكية في تقريرها إلى أنه من الممكن أن تحاول الرياض وأبوظبي إخراج الدوحة من المجلس، لكن ذلك يتطلب إقناع الكويت وسلطنة عُمان العضوين الآخرين في المجلس عكس مملكة البحرين التي تتبع السعودية في معظم الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، فقد ظلت الكويت وعُمان على الحياد إزاء الحصار المفروض على قطر وعبرتا عن غضبهما مما أسمتاه "تجبرا سعوديا" في الأزمة الخليجية مع قطر.

لكن الأهم من ذلك، بحسب "بلومبيرغ"، هو أن واشنطن لا تشجع حدوث أي تصدع في جسم مجلس التعاون الخليجي لأنها تعتبر وحدة المجلس ضرورية لمجابهة طهران، لا سيما وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحرص في الوقت الراهن على خلق ما يسمى بـ "الناتو العربي"، ولذا تسعى إدارة ترامب إلى أن يعمل السعوديون على تحسين العلاقات مع الدوحة وليس إلى مزيد من القطيعة.

وبطبيعة الحال فإن الضغط الأمريكي على دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التسامح مع قطر من شأنه أن يزعج السعوديين، وهو سبب كاف للقطريين للبقاء تحت مظلته.

المصدر: "بلومبيرغ"

أخبار ذات صلة

معتقلو

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

نتنياهو ومحمد بن سلمان - ارشيف

طهران توجه اتهاما خطيرا للسعودية

وزير خارجية قطر

وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية وشعبنا مستعد للقتال

صحافي بريطاني: خاشقجي اختُطف ونُقل من تركيا للسعودية

نائب رئيس وزراء بلجيكا: يجب علينا وقف بيع السلاح للسعودية

صفقة أسلحة أميركية للسعودية بقيمة 15 مليار دولار

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع وتقمع مسيرة لحركة حماس في الخليل

السيسي يجبر بخاطر سائقة "ميكروباص" بهذه الطريقة!

صور .. شهيد وعشرات الاصابات برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

أبرز الشخصيات العالمية التي فارقتنا في عام 2018

السترات الصفراء في اسرائيل: مظاهرات في تل ابيب ضد ارتفاع الاسعار

عكاشة لمتابعيه: "سجّلوا ورايا".. هذا ما سيحدث (شاهد)

صور ..مارادونا يُطرد من منزله في فضيحة من الطراز الرفيع

الأخبار الرئيسية

الشيخ: الرئيس يقوم باتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي على شعبنا

حماس تعلق على اتصال الرئيس بهنية : " ليس اتصالا عاديا "

فيديو: الاحتلال يفجر منزل عائلة ابوحميد و 56 اصابة خلال مواجهات في محيط المنزل

أستراليا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

مظاهرة

يديعوت تزعم : لهذا السبب.. السلطة لم تمنع توثيق عنفها ضد نشطاء حماس بالضفة