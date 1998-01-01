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الأبعاد المالية للعلاقات المدنية والعسكرية فى اسرائيل (الموازنة العسكرية للعام 2019)..د. يوسف عيسى

الخميس 06 ديسمبر 2018 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأبعاد المالية للعلاقات المدنية والعسكرية فى اسرائيل (الموازنة العسكرية للعام 2019)..د. يوسف عيسى



القدس المحتلة/سما/

الأبعاد المالية للعلاقات المدنية والعسكرية فى اسرائيل

(الموازنة العسكرية للعام 2019)

انعكست التغيرات في طبيعة التهديدات والمواجهات العسكرية التي تخوضها إسرائيل منذ الانتفاضة الفلسطينية على الموازنة العسكرية وحجم الجيش وتسليحه حيث بدأت منذ عام 2000 موجة تغيير كبرى طالت تنظيم الجيش وموازنته العسكرية بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك الذي كان ينفذ برنامجاً أشرف على صياغته أثناء رئاسته للأركان الإسرائيلية عقب حرب الخليج الثانية

يتعلق بجعل الجيش أكثر مهنية واحترافية وأصغر وأكثر ذكاء بالاعتماد على الثورة في التكنولوجيا العسكرية أو على حد تعبير رئيس الأركان الأسبق دان شمرون "جيش صغير وذكي" بما ينطوي عليه ذلك من تقليص عدد القوات وتقليص فترات الخدمة العسكرية الإلزامية والموازنة العسكرية.

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