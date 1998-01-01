10 مليار شيكل ايرادات الحكومة الفلسطينية في أول 10 شهور 2018

رام الله / سما /

أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا، أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محلياً وعبر إسرائيل "المقاصة"، بلغت 10.376 مليار شيكل في الشهور العشرة الأولى من العام 2018.

تالياً أعلى 5 أنواع من الضرائب تحصيلاً للإيرادات المالية خلال الشهور العشرة الأولى من كانون ثاني حتى تشرين أول من العام الجاري، وفق تقرير الميزانية الفلسطينية:

احتلت الجمارك على السلع المستوردة عبر "المقاصة"، المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 2.825 مليار شيكل.

- جاءت ضريبة المحروقات (البلو) في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها إيرادات مالية، بقيمة بلغت 2.091 مليار شيكل.

- في المرتبة الثالثة، جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من إسرائيل عبر "المقاصة" بقيمة بلغت 1.649 مليار شيكل.

وإيرادات المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع الواردة من الخارج، وتجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين وفق أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحولها للخزينة الفلسطينية بشكل شهري.

- في المرتبة الرابعة، جاءت الإيرادات المالية المتأتية من ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية (محلية)، بقيمة بلغت 1.030 مليار شيكل.

- جاءت ضريبة الدخل التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية محلياً، في المرتبة الخامسة، بإجمالي إيرادات مالية بلغت 747 مليون شيكل خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري.

- جاءت ضريبة الجمارك التي تجنبيها وزارة المالية محلياً في المركز السادس، بــ562 مليون شيكل.

يذكر أن إجمالي صافي الإيرادات المالية للحكومة الفلسطينية في 2017، بلغت في حدود 13 مليار شيكل، تشمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية (رسوم المعاملات الحكومية).

وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية، ما نسبته 80% من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، وما نسبته 20% تكون منحا خارجية.