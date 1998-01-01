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هذه أفضل طرق للتعامل مع انتقادات حماتكِ

الخميس 06 ديسمبر 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذه أفضل طرق للتعامل مع انتقادات حماتكِ



وكالات / سما /

عندما تتزوجين تصبحين جزءًا من عائلة أخرى بالكامل، والتي قد تتضمّن حماة محبة ولكن انتقادية، تصعب حياتك بانتقاداتها اللاذعة التي تشمل ستايلك وطريقة تربيتك لأطفالك وأسلوب حياتك وغير ذلك.

هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على نفسيتك وعلاقتك بزوجك وعائلته، إليك 5 طرق للتعامل مع حماتك الانتقادية بحسب ما أورد موقع "يورتانجو":

حاولي فهم دافعها :
قد تعتبرُ حماتك هذه الانتقادات التي تضايقك وسيلتها لمساعدتك، ونقل بعض خبراتها لكِ، وذلك من شأن فهمك لدوافعها أن يخفف من معاناتك.

غيّري الموضوع :
إذا وجدت المحادثة مع حماتك تمتلئ بالانتقادات بخصوص شيء ما، غيّري الموضوع، وحاولي نقل التركيز إلى موضوع آخر، بسؤالها عن ما يجري في حياتها.
احتملي الأمر :
حقيقة الأمر أن زيارة حماتك قد تكون قصيرة وكل عدة أشهر، وإذا كانت هذه هي الحالة من الأفضل أن تحتملي هذا النقد مع استخدام النصائح السابقة، بدلًا من مواجهتها والمجازفة بإحداث مشكلة.

ناقشي الأمر مع زوجكِ :
عليكِ توخي الحذر أثناء مناقشة زوجكِ في مثل هذه الأمور، حيث يجب أن تتجنّبي الأسلوب الهجومي، مع توضيح أن أسلوب حماتك يزعجك.

واجهي حماتك :
من الضروري أن يتّسم أسلوبك بالتعاطف والاحترام، مع توضيح أنكِ تفهمين أن دافعها قد يكون المساعدة ولكنه يزعجك، فالأسلوب يكون في بعض الأحيان أهم من الكلام نفسه، فقد لا يكون لديها أي فكرة أن الأمر يضايقكِ.

#التعامل #الحماة

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