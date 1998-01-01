الحايك: تحذيرات من اتّساع شرائح الفقراء والعاطلين عن العمل

حذر على الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، من دخول شرائح جديدة من السكان لصفوف الفقراء والعاطلين عن العمل بفعل الوضع الاقتصادي الحالي.

ولفت الحايك في تصريح صحفي، إلى أن الواقع الاقتصادي مرير وأنه سيصبح أكثر سوءًا بفعل غياب الحلول الاقتصادية وتفاقم الأزمات الناتجة عن الانقسام والحصار.

ونبه إلى تدني القدرة الانتاجية للمنشآت الاقتصادية لأكثر من 95%، وانعدام شبه كامل لنشاطاتها بفعل غياب الحلول الحكومية، والقيود الإسرائيلية المتواصلة على حركة الصادرات والواردات ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيلها.