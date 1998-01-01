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إطلاق سراح بعض المشتبهين بمزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة

الأربعاء 05 ديسمبر 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق سراح بعض المشتبهين بمزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة



عرب 48

أطلقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة سراح جميع المشتبهين بمزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة، اليوم الأربعاء.

وقال المحامي المكلف بالدفاع عن عدد من الأطباء المشتبه بهم، محمد نعامنة، لـ"عرب 48" إن "إطلاق سراح الأطباء يعزز ما قلته في المحكمة قبل أيام بأن هذه القضية هي بالون منفوخ، وأنه لم يجر التحقيق مع الأطباء على أنهم حصلوا على شهادات مزورة، بل أن الشرطة كانت تحاول فهم الأسباب التي دفعت الأطباء إلى الانتقال من جامعة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى".

وأضاف أنه "لا فرق في الأدلة والشبهات بين طبيب وآخر، وقرار الإفراج ينسحب على كافة الأطباء والصيادلة المعتقلين".

وختم المحامي نعامنة بالقول إن "عدد الأطباء الذين كانوا معتقلين 48 طبيبا، وقد تم الإفراج عن 24 منهم في المحكمة اليوم، وهم الأطباء الذين يزاولون العمل في مهنة الطب أو الصيدلة، بينما أفرج عن بقية الأطباء من مركز الشرطة (دون إحضارهم إلى المحكمة)، وهم الأطباء والصيادلة الذين لم يعملوا بمهنة الطب على الإطلاق".

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