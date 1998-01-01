أفضل العطور الشتوية الرجالية لشتاء 2019

وكالات / سما /

لا شك أن العطور الشتوية الرجالية تلعب دورًا أساسيًا ومهمًا للغاية في اكتمال أناقة وجاذبية المظهر الرجل الخارجي في ليالي فصل الشتاء الباردة، فكلما زاد الطقس برودة؛ توجب اعتماد الرجل لأنواع العطور الرجالية الشتوية، التي تتمتع بتصنيعها من مزيج متجانس ومثالي من المكونات والعناصر التي يتم وصفها في عالم العطور بالروائح الدافئة، مثل المكونات الخشبية ولمسات العنبر والمسك قوية التركيز، المثالية تمامًا للأجواء الباردة.

لذلك وإذا كنت تبحث عند أحد أنواع العطور الشتوية الرجالية الأفضل لشتاء 2019، فإن التقرير التالي سوف يسلّط الضوء على أكثر الأنواع العالمية روعة على الإطلاق.

*عطر سيدني روك بول - Sydney Rock Pool

اكتسب عطر سيدني روك بول- Sydney Rock Pool الذي تم إنتاجه لأول مرة عام 2016 شعبية كبيرة وسط العطور الشتوية الرجالية الأكثر تفضيلاً بالنسبة للرجال، فالمكونات الرائعة والمتوازنة للغاية التي يحتوي عليها هذا العطر تجعله فريدًا من نوعه؛ من حيث قابليته للاستخدام في جميع فصول العام، وليس فقط في الأجواء الباردة.

* عطر بلو برينت - Blueprint 203

بعد إثبات الشركة لنفسها بشكل قوي للغاية في مجال إصدار منتجات الحلاقة الرجالية وعطورها، قرر المالكون خوض مغامرة في مجال إنتاج العطور الشتوية الرجالية، وهو الأمر الذي نتج عنه إصدار عطر بلو برينت - Blueprint 203 الأكثر من الرائع، والمصنوع بعناية من امتزاج مستخلص خشب الصندل العطري ولمسات قوية من المسك ونباتات نجيل الهند العطرية.

*عطر لي لابو - Le Labo Thé Noir 29 Solid

بالتأكيد لن تخلو قائمة أفضل العطور الشتوية الرجالية من الخبرة الفرنسية، التي يُعتبر عطر لي لابو-Le Labo أحد ممثليها، فهو لا يعكس قوة العطور الشتوية الرجالية الفرنسية على صعيد المكونات المتمثلة في مستخلصات خشب الأرز ونجيل الهند والمسك فحسب، بل أيضًا على صعيد تصميم قارورة العطر الفريدة من نوعها، والتي تتمتع بأناقة فرنسية فريدة من نوعها.

*عطر فولتون روارك - Fulton & Roark Ltd

من بين أحد أقوى العطور الشتوية الرجالية على صعيد التركيز، بفضل المكونات المتجانسة بشكل مثالي للغاية، والمتمثلة في مستخلص خشب الأرز، وخشب شجر الماهوجني العطرية الرائعة، التي لا تنمو سوى في المناطق المدارية فقط حول العالم، بجانب اللمسات المنعشة من الياسمين والعنبر واللذيْن يمثلان الطبقة الثانية من هذا العطر، بالإضافة إلى "البرغموت".

*عطر أزارو كروم - Azzaro Chrome

من بين العطور الشتوية الرجالية المرنة للغاية، التي تتكامل وتتماشى بشكل أكثر من رائع مع كل فصول العام؛ بفضل اللمسات المنعشة من البرغموت، وإضافات المسك القوية التي تجعل العطر رائعًا للغاية لفصليْ الصيف والشتاء.

*عطر سافاج - Sauvage

بالتأكيد هو أحد العطور دائمة الوجود في قوائم أفضل العطور الشتوية الرجالية خلال السنوات الأخيرة، فهو عطر ذو تأثير رائع وممتد؛ بفضل العناصر الدافئة والقوية للغاية، والمتمثلة في مستخلصات جوزة الطيب والفانيليا، التي تتناغم بتجانس تام مع لمسات من فلفل سيشوان الصيني الحار والينسون.

*عطر كالفن كلاين إتيرنتي -Calvin Klein Eternity

وجود إصدار من إصدارات ماركة "كالفن كلاين" العملاقة داخل أهم قوائم العطور الشتوية الرجاليةليس أمرًا غريبًا بكل تأكيد، فعطر كالفن كلاين إتيرنتي -Calvin Klein Eternityيتمتع بثبات وقوة يجعلانه عطرًا يتلاءم مع الفصول؛ بفضل تنوع العناصر الخفيفة والقوية المختلطة مع بعضها البعض بمثالية كبيرة، والتي تتمثل في مستخلصات الأزهار وثمار الحمضيات، بجانب الروائح الخشبية العطرية، مثل أخشاب أشجار الورد والصندل، مع إضافات من نجيل الهند والعنبر.

*عطر ديد كول - DedCool Series 2 Red

من بين العطور الشتوية الرجالية التي تتمتع بتركيب خاص وفريد من نوعه بشكل رائع، حيث تم استخدام العنبر ومستخلص التوت البري والروائح العطرية الخشبية؛ لتمثيل مزيج قوي ومتجانس بشكل أكثر من رائع.

*عطر كوتش بلاتينيوم - Coach Platinum

عطر كوتش بلاتينيوم - Coach Platinum يقدم خيارات رائعة من الروائح الخاصة بأنواع العطور الشتوية الرجالية، حيث يمتاز بصناعته من خليط حبوب التونكا العطرية مع التوت ونبات المريمية، بجانب لمسات من مستخلص ثمار الأناناس والفلفل الأسود والباتشولي وخشب الصندل القوي.

*عطر فيرتو فينس كاموتو -VIRTU Vince Camuto

استطاع احتلال مكانة كبيرة بين العطور الشتوية الرجالية لهذا العام، خاصة أنه أحد الإصدارات التي غزت أسواق العطور في خريف 2018؛ بفضل مزج الخبراء القائمين على صناعته لمستخلص الفلفل ونجيل الهند الممزوجيْن بمثالية مع خشب الأرز والصندل العطري ولمسات رائعة من الهيل.

*عطر هوغو بوس - Hugo Boss

بالتأكيد لا يعد وجود هذا العطر الرائع المصنوع بخبرة كبيرة ضمن قائمة أفضل العطور الشتوية الرجالية، خاصة أن الشركة المصنعة هي هوغو بوس العملاقة، والتي استخدم خبراؤها مستخلص الزنجبيل الممزوجة مع إضافات من فاكهة المينكا الرائعة.

*عطر لويس فويتون ليمينسيتيه - L’Immensité

واحد من بين العطور الرجالية الـ5 التي أطلقتها ماركة لويس فويتون هذا العام، ولكن ما يميز عطر لويس فويتون ليمينسيتيه - L’Immensité التكامل الرائع بين المكونات من الزنجبيل والعنبر، بجانب اللمسات المنعشة من ثمار الجريب فروت، والتي جعلت هذا العطر من أفضلالعطور الشتوية الرجالية لشتاء 2018-2019.

*عطر كاستيوم ناشيونال - CoSTUME NATIONAL

لا تخلو قائمة أفضل العطور الشتوية الرجالية من العطور الفريدة من نوعها، والتي يعتبر عطر كاستيوم ناشيونال - CoSTUME NATIONAL أحدها بكل تأكيد؛ بفضل المكونات الرائعة من أزهار الكركديه والياسمين، بجانب الإضافات العطرية الخشبية قوية التركيز.

*عطر سوبريم عود - Supreme Oud

أحد إصدارات العطور الشتوية الرجالية الرائعة التي تصدرها ماركة رالف لورين العملاقة، والتي ترتكز على المكونات القوية الأكثر ملاءمة لفصل الشتاء، مثل أخشاب العود ونجيل الهند، بجانب الفلفل والقرفة.

*عطر مون بلان ليجند-Montblanc Legend

الفواكه والأزهار بجانب الأناناس والتفاح الأحمر وأزهار اللافندر الممزوجة مع مستخلصات حبوب التونكا وخشب الصندل؛ هي مكونات عطر «مون بلان» الذي يعتبر من أكثر العطور الشتوية الرجالية ثراءً بالمكونات على الإطلاق.