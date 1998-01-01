6 نصائح لاستعادة الثقة في العلاقة الزوجية

وكالات / سما /

تنهار الثقة في بعض الأحيان بين الزوجين، نتيجة خيانة أحدهما، أو إقدامه على أفعال لا يرضى عنها الطرف الآخر، ويصبح من الصعب إعادة بناءها من جديد، وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة، إلا أن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها، لإعادة الثقة من جديد للعلاقة الزوجية، بحسب موقع فاذرلي الإلكتروني:



1- تحمل المسؤولية

قبل كل شيء، يجب على الطرف المخطىء، أن يعترف بذنبه، ويقدم الاعتذار المناسب، ولا يحاول تقديم أية أعذار أو مبررات للخطأ الذي وقع فيه، بل التسليم بشكل كامل بأنه كان مخطئاً، وهو على استعداد لفتح صفحة جديدة في العلاقة.



2- الالتزام بالوعد

إذا قدمت وعداً لشريك حياتك بأنك ستغير من سلوكك، وتمتنع عن تكرار أخطاء الماضي، فيجب أن تلتزم بهذا الوعد، لأن أي خرق جديد فيه، سيؤدي حتماً إلى انهيار العلاقة بالكامل، فربما يكون الشريك على استعداد لمسامحتك في المرة الأولى فقط، ولن يسمح بتكرار ذلك.



3- التحلي بالنزاهة

يميل البعض إلى إخفاء بعض الحقائق المتعلقة بخطأه تجاه شريك حياته لتقليل الأضرار إلى الحد الأدنى، لكن الصدق والنزاهة أمر ضروري لبناء الثقة في العلاقة الزوجية، فعندما يكتشف شريك حياتك أنك أخفيت عنه شيئاً في المستقبل، لن يكون على استعداد لأن يثق بك من جديد.



4- استعادة الثقة تحتاج بعض الوقت

لا تتوقع أن تعود الثقة إلى حياتك الزوجية بين ليلة وضحاها، بل يحتاج الأمر إلى وقت طويل في كثير من الأحيان، حتى يتأكد شريك حياتك أنك ملتزم بوعودك، ولن تكرر ما فعلته في السابق مرة أخرى.



5- الأمور لن تعود كما في السابق

يجب أن تدرك أن الثقة مثل آنية زجاجية، يمكنك أن تحاول ترميمها بعد أن تنكسر، لكنها لن تعود كما كانت في الماضي، وحاول أن يكون تركيزك على بناء هذه الثقة من جديد، دون توقع أن تقع في أي خطأ يمكن أن يدمرها.



6- توازن الأفعال والأقوال

خلال محاولتك بناء الثقة من جديد، يجب أن تحرص على توازن أفعالك مع أقوالك، لأن شريك حياتك سيدقق على أي شيء تقوله أو تفعله، ويراقب كل حركاتك وسكناتك، وهذا ما يفرض عليه بذل الكثير من الجهد لإبعاد أية شكوك تراوده.