5 صفات اذا اكتشفتيها في رجل.. اهربي منه

وكالات / سما /

نسمع في كل يوم عن زواج تتعرض فيه المرأة للضرب أو الإهانة أو لم يعد زوجها يتفق معها أو يأخذ برأيها، إلا أنها ولسبب ما تفضّل البقاء في مثل هذه الزيجة.

قد تقدم مصلحة الأطفال من وجهة نظرها أو الأمان المالي الذي يوفرّه لها هذا الزواج أو تقنع نفسها أنها لن تجد من يحبها ويقبل بها وتخاف الوحدة إذا ما إنفصلت عن زوجها بالرغم من شعورها بالتعاسة في حياتها الزوجية.

عندما تجد المرأة نفسها في زواج سيء فإنها عادة ما تخلق لنفسها مجموعة من الأعذار للبقاء والتحمّل وخاصة إذا ما كان المجتمع من حولها لا يتقبل فكرة الطلاق ويجد أن ما يفعله الرجل مقبولاً دائماً مهما كان.

لكن هذه الحالة الزوجية السيئة يمكن أن تتجنبيها في معظم الأحوال إذا أخذتِ بعين الإعتبار بعض المواصفات السيئة والإشارات عند الرجل التي تدل على أنه سيكون زوج غير صالح.

لذلك وقبل أن تجدي نفسكِ واقعة في علاقة من هذا النوع نضع بين يديكِ سيدتي خمسة علامات ومواصفات إذا ما وجدتِها في الرجل الذي يرغب في الزواج منكِ فعليكِ رفضه فوراً.

1- شخص عنيف حتى لو كان عنفه غير موجه لكِ

قد تعتقدي أن هذا الأمر لا يحتاج للشرح وأنكِ لا يمكن أن ترتبطي بشخص يبدو عنيفاً، لكن للأسف ستندهشين من عدد السيدات اللواتي قررن الزواج برجل كانت تظهر عليه صفة العنف بوضوح قبل الإرتباط الرسمي.

في مثل هذا النوع من الزواج تضطر المرأة للتنازل عن الكثير من رغباتها وحقوقها في سبيل عدم إغضاب زوجها. بعض الرجال العنيفين يبدأون في قذف الأشياء من حولهم إذا ما شعروا بالغضب ويدمرون بعضها وينطقون بألفاظ غير لائقة. حتى إذا كان هذا الغضب غير موجه لكِ بصورة شخصية عليكِ رفض الإرتباط بهذا النوع من الرجال لأن غداً سيكون الغضب موجه لكِ ولأطفالكِ.

2- الرجل الخائن

الكثير من الناس سيقولون لكِ إن الرجل رجل ولا بأس في أن يكون له علاقات نسائية متعددة، طالما أنه سيتزوج منكِ أنتِ وسيعود إليكِ في كل ليلة وينفق المال على بيتكِ وأولادكِ. إلا أن مثل هذا النوع من العلاقات هو مهين للغاية ويكسر الثقة فيما بينكما وهي علاقة تضر بكِ وبصحتكِ.

الرجل الذي يخون هو رجل أناني لا يهتم إلا بمتعته الشخصية. فهل تعتقدي أن الإرتباط بشخص يضع رغباته أولاً وقبل إحتياجاتكِ وإحتياجات أولادكِ، فكرة جيدة؟

3- لا يفتخر بكِ

إذا كان الرجل يخجل منكِ أو من أسرتكِ ويخفيكِ عن أفراد أسرته وأصدقائه ولا يضعكِ في صورة جيدة إلى جواره، فلا تتزوجي به. إذا لم يكن ارتباطه بكِ علني وواضح ويمكنه تقديمكِ للجميع على أنكِ خطيبته أو زوجته فعليكِ الإنفصال عنه والبحث عمن يقدركِ حق قدركِ ولا تضيعي وقتكِ معه فالحياة هي أثمن من ذلك.

4- المدمن

لا أحد ينكر أنه من الرائع أن تقفي إلى جوار رجلكِ إذا ما تعرض لمشكلة ومساعدته على تخطيها، لكن إذا ما كان الرجل واقع في قبضة وحش الإدمان، فإن الأمر مختلف تماماً. هذا الإدمان قد يكون على التدخين أو الكحول أو المخدرات أو ممارسة الجنس وهي أمور سيكون عليكِ مواجهتها في كل يوم. المدمن شخص يمكنه أن يفعل أي شيء في سبيل الحصول على ما يريد وقد يعرض أحبائه لمخاطر كبيرة في هذا سبيل.

5- المتلاعب

بعض الأشخاص يتلاعبون حول ما أعطوه من وعود أو ما فعلوه من مواقف ويحاولون أن يعبثوا بذاكرتكِ ويشعرونكِ أنكِ أنتِ غير المتزنة وأنكِ أنتِ التي تنسين ما حدث. ليس عليكِ أبداً الزواج من رجل من هذا النوع، فهو لا يهتم إلا بالفوز في أي نقاش وتحقيق المكاسب على حسابكِ وهذا ما سيقلل من إحترامكِ لذاتكِ بكل تأكيد.

في الأخير تذكري سيدتي أن ليس عليكِ الوقوع في مثل هذا الفخ وهذه النوعية من الزيجات المريضة، التي ستؤثر بلا شك على سلامتكِ النفسية وتجعلكِ تعيسة في حياتكِ الزوجية.