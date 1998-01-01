سفارة فلسطين في بيلاروس تشارك بالبازار السنوي

رام الله / سما /

شاركت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروسيا، في فعالية البازار الخيري السنوي الذي يقام بإشراف النادي الدبلوماسي لزوجات السفراء والدبلوماسيين، الى جانب سفارات الدول الأخرى والشركات الأجنبية، لتحقيق أهداف إنسانية سامية.

وتذهب قيمة المبيعات الى المؤسسات الإنسانية والخيرية في بيلاروسيا والتي ترعى بدورها دور الأيتام والعجزة ومرضى السرطان.

وتميز جناح سفارة فلسطين بالمعروضات والمنتوجات الفلسطينية اليدوية ذات الجودة العالية والتي لاقت اهتماما واسعا من الزوار، خاصة الصابون النابلسي المصنوع يدويا منذ 1611 من زيت الزيتون البكر، ومنتوجات السيراميك الفلسطيني المميز بألوانه الزاهية والجميلة، إضافة الى المطرزات اليدوية الفلسطينية التي توارثتها البنات عن الجدات، والتحف الفلسطينية والتي تم استيرادها من فلسطين خصيصا لهذا اليوم ليميز الجناح الفلسطيني بجماله ورونقه الخاص.

وحظي جناح فلسطين باهتمام مميز من قبل زوار البازار الخيري ووسائل الإعلام، وعدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وأبدى الضيوف إعجابهم بالمنتوجات الفلسطينية المعروضة، وإقبالهم على تذوق وشراء المأكولات الفلسطينية، ما جعل الجناح الفلسطيني يحقق أعلى المبيعات بين جميع السفارات المشاركة.