قيرغيزيا تؤكد موقفها الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية

رام الله / سما /

أكدَّ نائب وزير الخارجية القيرغيزي نورلان عبد الرحمنوف، موقف بلاده الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية.

وشدد عبد الرحمنوف أثناء كلمته في حفل نظمته سفارة فلسطين لدى جمهورية أوزبكستان/غير مقيمة لدى جمهورية قيرغيزيا، لمناسبة الذكرى الـ30 لإعلان الاستقلال، وذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في العاصمة بيشكيك، على عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في تهويد القدس ومقدساتها المتمثلة بزيادة وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.

وأضاف أن موقف قيرغيزيا كان واضحاً أثناء قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الأخيرة المنعقدة في إسطنبول التي حضرها رئيس وزراء قيرغيزيا .

وأشاد بتطور العلاقات الفلسطينية-القيرغيزية، مؤكدا حرص حكومة بلاده على مضاعفة الجهود لإنجاز كافة التفاهمات والاتفاقيات بين البلدين، مشيراً إلى أنَّ زيارة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في تموز الماضي إلى قيرغيزيا جاءت لتوطيد وتعزيز هذه العلاقات .

وشكر سفير فلسطين محمد ترشحاني، الحضور الكبير لمشاركتنا الحفل بالذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال، مؤكداً أنَّ هذا الحشد بحد ذاته يعد تضامناً مع فلسطين قيادةً وحكومةً وشعباً ومع قضيتنا العادلة.

واستعرض التطور الذي حققته دولة فلسطين على الصعيدين الداخلي والخارجي تحت القيادة الحكيمة للرئيس محمود عباس سواء في بناء نظام تعليمي متطور يلبي المقاييس الدولية أو نظام الصحة وتطور عجلة الاقتصاد الفلسطيني وجذب الاستثمارات وفي مجال الزراعة وغيرها من البنى التحتية بشهادة المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية وتقارير البنك الدولي وغيره .

وقد حضر الحفل إضافة إلى نائب وزير الخارجية القيرغيزي من وزارة الخارجية أزامات كارأولوف مدير الدائرة السياسية الرابعة في الخارجية وحشد كبير من سفراء ودبلوماسيي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية قيرغيزيا، ونخبة من الصحفيين ورؤساء الجامعات والمعاهد القيرغيزية وممثلين عن المنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين الدارسين في قيرغيزيا وأبناء الجاليات العربية هناك .