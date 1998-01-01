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الأحمر البوردو يزين الأظافر هذا الشتاء

الإثنين 03 ديسمبر 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمر البوردو يزين الأظافر هذا الشتاء



وكالات / سما /

يتربع الأحمر البوردو "Bordeaux" على عرش طلاء الأظافر في شتاء 2018-2019، حيث تزهو به تشكيلات الماركات العالمية مثل Chloé وAlexander McQueen، كما تألقت به أخيراً دوقة كامبرديج "كيت ميدلتون" ودوقة ساسيكس "ميجان ماركل".

وأوضح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر إن الأحمر البوردو، لون مشبع يمتاز بطابع دافئ ينطق بالأنوثة والإثارة، مشيراً إلى أنه يغازل النساء بصرف النظر عن لون شعرها، أو بشرتها.

وأضاف مالدينجر أن هذا اللون يتطلب العناية الجيدة بالأظافر، مشيراً إلى ضرورة استعمال طلاء أساس "Base Coat" أولا ثم وضع اللون البوردو ثم استعمال طلاء نهائي "Top Coat"، وذلك لحماية الأظافر من التصبغات اللونية.

#الأحمر البوردو #الأظافر

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