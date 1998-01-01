غزة: تحذيرات من اتّساع شرائح الفقراء والعاطلين عن العمل

غزة / سما /

حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، من دخول شرائح جديدة من السكان لصفوف الفقراء والعاطلين عن العمل بفعل الوضع الاقتصادي الحالي.

ولفت الحايك في تصريح صحفي، إلى أن الواقع الاقتصادي مرير وأنه سيصبح أكثر سوءًا بفعل غياب الحلول الاقتصادية وتفاقم الأزمات الناتجة عن الانقسام والحصار.

ونبه إلى تدني القدرة الانتاجية للمنشآت الاقتصادية لأكثر من 95%، وانعدام شبه كامل لنشاطاتها بفعل غياب الحلول الحكومية، والقيود الإسرائيلية المتواصلة على حركة الصادرات والواردات ومنع إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيلها.

وذكر أن أكثر من 90% من التجار ورجال الأعمال لم يعودوا قادرين على الاستثمار بنشاطات اقتصادية جديدة، نتيجة عدم توفر البيئة الاستثمارية، وانعدام الاستقرار السياسي، والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد، وتذمرهم من سياسة إهمال التعويضات وعدم حصولهم على استحقاقاتهم المالية، والازدواج الضريبي بين شطري الوطن.

وقال "إن الاقتصاد في غزة أصبح بحاجة محلة لسياسة اقتصادية تحسن من حياة السكان، وتخفض من نسب البطالة والفقر، وتعيد دوران عجلات الإنتاج في المصانع والمنشآت الاقتصادية".

وأشار إلى أن العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة مهددة بالإغلاق خلال المرحلة المقبلة بسبب ضعف القوة الشرائية، وعدم وجود حلول فعلية للأزمات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بغزة.

وأكد أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة خصوصًا في ظل ازدياد أعداد العاطلين عن العمل والفقراء بشكل ملحوظ، والشلل التام في القطاع الخاص.

ولفت الحايك إلى أن أي انتعاش اقتصادي للقطاع مرهون بإنهاء الحصار الإسرائيلي وتحقيق المصالحة الفلسطينية وحدوث تغيّر حقيقي في السياسات والإجراءات الإسرائيلية تجاه غزة.