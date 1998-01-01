تعرفى على طرق إختيار البليزر المناسب لشكل جسمك؟

من ابرز الامور التي يجب التنبه اليها عند اختيار البليزر لمختلف المناسبات، هو شكل الجسم، الذي يساعد على حسن اختيار البليزر الملائم. وفي هذا الاطار، تجدر الاشارة الى ان الجسم الممتلئ يحتاج الى البليزر الطويلة ذات الالوان الداكنة التي تساعد على اخفاء بعض العيوب في الجسم وتمنحه اناقة ملفتة ومتقنة.

- اما الاجسام النحيفة التي غالباً ما تفتقد الى شكل ساعة الرمل، فيمكن اختيار البليزر القصير الذي يمكن ان يعطي انطباعا بأن الجسم يشبه ساعة الرمل، حيث تكون حدود البليزر عند الخصر، ويمكن اختيار البليزر بالوان فاتحة لانه يضفي الحياة والحيوية الى الاطلالة، فتتمتعين باناقة مميزة.

- للاجسام الطويلة التي تشبه ساعة الرمل، فان مختلف انواع البليزر يمكن تنسيقها بسهولة تامة مع الجسم، فهي تساعد على رسم شكل الجسم بطريقة افضل، خصوصاً ان كان البليزر محدد الخصر، ما يساهم في ابراز تناسق الجسم بطريقة اوضح وأكثر اناقة. ويمكن اعتماد البليزر بالوان مختلفة تبعاً للازياء التي ترتدينها، وهي تعتبر ملائمة لمختلف المناسبات.

- بالاضافة الى ان البليزر الطويل لا يتناسب مع الاجسام القصيرة، بل من المفضل أن تلجأ صاحبات هذه الاجسام الى البليزر القصير الذي يساعد على التمويه عن طول المراة، ويمنحها اطلالة متناسقة ومميزة. ولكن البليزر الطويل يعتبر ملائما جداً للمراة الطويلة التي تتمتع بقوام ممشوق أو ممتلئ.

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