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سفارتنا لدى قطر تحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

الأحد 02 ديسمبر 2018 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا لدى قطر تحيي اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا



رام الله / سما /

احيت سفارة دولة فلسطين لدى دولة قطر بالتنسيق مع مجمع المدارس الفلسطينية، وبمشاركة مدارس قطرية، ومدارس عدد من الجاليات العربية والاسلامية في الدوحة، اليوم السبت، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمهرجان خطابي وتراثي كبير شاركت فيه مدارس قطرية وأردنية وتركية وباكستانية وتونسية.

حضر المهرجان أعداد من أبناء هذه الجاليات، والقيت فيه كلمات التضامن والمساندة لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتنديد بكافة أشكال العدوان الاستعماري المتواصل على شعبنا الصامد في أرض أبائه وأجداده فلسطين.

ونفذ طلاب وطالبات هذه المدارس العديد من الفعاليات الفلكلورية واللوحات التراثية الفنية التضامنية، كما اقيمت معارض مشغولات تراثية وحرف يدوية تقليدية تحكي قصة تجذر الحضارة في أرض فلسطين منذ غابر الازمان، كما تبرز تلاقح الحضارات في البلدان الشقيقة والصديقة والعوامل المشتركة التي تجمع فيما بينها في اطار اسهامها في الحضارة الانسانية بشكل عام.

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