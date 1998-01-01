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البلوفر يزهو بألوان الباستيل

السبت 01 ديسمبر 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
البلوفر يزهو بألوان الباستيل



وكالات / سما /

يزهو البلوفر بألوان الباستيل الحالمة في شتاء 2018-2019 ليمنح المرأة إطلالة جذابة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن البلوفر يتألق هذا الموسم بالوردي، أوالأصفر أو البنفسجي، أو السماوي، أو الكريم، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة تشيع البهجة والمرح من ناحية وتنطق بالرقة والأنوثة من ناحية أخرى.

وأضافت جراو أنه يمكن تنسيق البلوفر الباستيلي مع الملابس، التي تكتسي بالجلد الأسود، فتخلق هذه التوليفة تباينا مثيراً يخطف الأنظار.

وأشارت خبيرة الموضة إلى أن الوردي يتناغم مع البيج أو الأحمر البوردو الداكن، بينما يتناغم الأصفر الباستيلي أو البنفسجي مع الكريم، ويتناغم السماوي مع درجات الرمادي الفاتحة.

#البلوفر

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