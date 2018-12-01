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اسعار المحروقات لشهر كانون اول

الجمعة 30 نوفمبر 2018 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار المحروقات لشهر كانون اول



رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون أول -12/2018 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم السبت الموافق 01/12/2018 هو على النحو التالي:
 

الصــنــف السعر/ شيكلبنزين 95 5.89

بنزين 98 6.54

ســـــولار 5.49

كــــــــــاز 5.49

الــغـــــــــاز:1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.

3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكل في محل الموزع.

4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.

5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل

6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .


أسعار أخرى للتاجر: فيول: 2100 شيكل / بيتومين (PG68):2100 شيكل

ملاحظة: على جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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