اسعار المحروقات لشهر كانون اول

رام الله / سما /

أعلنت الهيئة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون أول -12/2018 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم السبت الموافق 01/12/2018 هو على النحو التالي:



الصــنــف السعر/ شيكلبنزين 95 5.89



بنزين 98 6.54



ســـــولار 5.49



كــــــــــاز 5.49



الــغـــــــــاز:1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.



2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.



3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكل في محل الموزع.



4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.



5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل



6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .





أسعار أخرى للتاجر: فيول: 2100 شيكل / بيتومين (PG68):2100 شيكل



ملاحظة: على جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.