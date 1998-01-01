شعث يبحث تعزيز حضور جالية فلسطين في موسكو

رام الله /سما/

بحث الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية رئيس دائرة شؤون المغتربين، سبل تفعيل دور الجالية الفلسطينية في روسيا واوروبا، منبّهاً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به، لجهة حشد مزيد من الدعم والتأييد الدولي للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور شعث، بأبناء الجالية التي تضم ممثلين عن مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، حيث وضعهم في صورة أخر التطورات بالموضوع الفلسطيني، وسبل الخروج من حالة الجمود الراهن.

وتضمن اللقاء وضع آليات عمل لتعزيز حضور الجالية في المشهد السياسي، حيث سيرافق وفد من الجالية الدكتور شعث خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة الإيطالية ، للمشاركة في مؤتمر اتحاد الجاليات الفلسطينية في ارووبا والذي سيعقد السبت المقبل في روما ، ضمن مساعي توحيد الجاليات في اطار فلسطيني موحد ، لتفعيل دورها في خدمة القضية الفلسطينية.

وناقش شعث مع ممثلي الجالية الوضع السياسي الفلسطيني الراهن ، والتهديدات المحدقة بقضيتنا الوطنية في ظل المشاريع السياسية المشبوهة التي تطرح من بعض الاطراف الدولية .