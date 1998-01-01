عطور فرنسية بنغمات مختلفة...فخامة لا مثيل لها

وكالات / سما /

تعد العطور أحد العوامل الأساسية في اكتمال طلة المرأة وأناقتها، لا سيما إن أتقنت الاختيار. وفي هذا الإطار، تُعتبر العطور الفرنسية من أفضل العطور على مستوى العالم، نظراً الى ورقيها وفخامتها...

وفي هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من العطور الفرنسية المتعددة النغمات، من بينها المنعشة والناعمة، وتلك القوية والغنية، فاختاري منها ما يعجبك.

عطور فرنسية بنغمات قوية

إذا كنت من محبات نغمات العطور القوية والبارزة، فإنه الوقت المناسب لاعتمادها، إذ إنها في ظل الأجواء الشتوية الباردة ستشعرك بالدفء. لذلك، لا تتردي في اعتماد أجمل العطور الفرنسية التي تتركز تركيبتها على الروائح الثقيلة والفخمة. بإمكانك اعتماد عطر Classique Essence de Parfum، الصادر عن دار Jean Paul Gaultier، الذي يمزج بين نغمات الزنجبيل والفل وزهور البرتقال والفانيليا والأخشاب. كذلك، بإمكانك اعتماد Black Opium من دار إيف سان لوران، الذي يتميز برائحته الثقيلة التي تدوم طويلاً، والتي تعتمد على نغمات الفانيليا وخشب الأرز. إضافة الى ذلك، جربي عطر Shalimar من غيرلان الذي يمزج بين الفانيليا والزنجبيل والماندرين.

عطور فرنسية بنغمات منعشة

أما إذا كنت من محبات العطور الفرنسية ذات النغمات الناعمة والمنعشة، فلا تتردي في اختيار عطر Olympea من باكو رابان، الذي يعتمد في شكل أساسي على النغمات الوردية والنفحات المائي المالحة، إضافة الى الماندرين والياسمين والفانيلا وخشب الصندل، إنه عطر في غاية الأناقة والجاذبية. كذلك، بإمكانك اعتماد La Petite Robe Noire Intense الصادر عن دار غيرلان، فهو أحد العطور الفرنسية المنعشة والمميزة، التي تتركز على نغمات غزل البنات والفانيلا والتوت البري وخشب الصندل، إضافة الى الورد البلغاري. اعتمدي أيضاً عطر Nina Ricci L’Elixir، الذي يتركز على نغمات تمنحك شعوراً بالانتعاش والنشاط، مثل الفواكه والعنبر والموالح...