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البوت ذو الأربطة نجم موضة الشتاء

الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
البوت ذو الأربطة نجم موضة الشتاء



وكالات / سما /

يمثل البوت ذو الأربطة نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2018-2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن البوت ذا الأربطة يتمتع بمزايا عدة، إذ يعمل على تدفئة القدم ويمنح المرأة استقراراً أثناء المشي على الطرق الموحلة والزلقة من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جرأة وجاذبية من ناحية أخرى.

وأضافت شولتس أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال وعملية، بتنسيق البوت مع سروال جينز سكيني أو سروال جينز (يجمع بين الجينز والليجنز، وبلوفر).
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة بتنسيق البوت مع فستان أو تنورة ميدي، متوسطة الطول.

#البوت #الشتاء

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