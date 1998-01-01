طريقة ربط الكرافتة بكل سهولة

وكالات / سما /

تعتبر ربطة العنق أو الكرافتة أحد الأشياء الأساسية في أناقة ومظهر الرجل؛ فهي تضفي على إطلالته الكثير من الجاذبية والأناقة، ولا سيما عند الذهاب إلى مناسبات رسمية كالزواج والخطبة أو الذهاب إلى مقابلات عمل أو اجتماع وغيرها من المناسبات التي يرى فيها الرجال أن ارتداء نوع هذا اللباس مهم جداً لاكتمال مظهره وأناقته.

كيفية ربط الكرافتة

ومهما كان عدد مرات ارتداء ربطة العنق فستظل طريقة ربطها مشكلة بالنسبة لمعظم الرجال الذين لا يجيدون كيفية ربطها بشكل جيد ويواجهون تعقيدات كثيرة في أثناء محاولة ارتدائها؛ لذا سوف نقدم الكثير طريقة سهلة جداً لكيفية ارتداء ربطة العنق بشكل أنيق جداً وجذاب، لتعطي الكثير من الوسامة والأناقة لمظهر الرجل.

نصائح قبل عمل طريقة ربط الكرافتة

أولاً يجب الأخذ في الاعتبار أن ربطات العنق تختلف من حيث العقد، فهناك الكثير من العقد المختلفة، لكن بشكل عام تبدأ أولى خطوات ربط الكرافتة من وراء الرقبة من الناحية الخلفية، عن طريق سدلها إلى الأمام على شكل طرفين واحد من اليمين والآخر من اليسار، ومن ثم لف الجزء الأيسر مرة ونصف المرة حول الطرف الأيمن، ولكن عليك عدم إكمال اللفة في المرة الثانية، بل ادفع الطرف الأيسر إلى أعلى باتجاه الرقبة، ثم أدخله إلى وسط الدائرة التي صُممت في المرة الأولى، ثم اسحبها من الأسفل مرة أخرى للتأكد من ربطها بإحكام.

كيفية ربط الكرافتة للمبتدئين

في أثناء هذه الخطوات تأكد من ضبط ربطة الكرافتة عند منطقة العنق على أن تكون مسطحة دون وجود أي تجاعيد فيها من القماش. بعدها تابع إغلاق كل أزرار القميص بعد ربط الكرافتة، مع إحكام غلقها على الرقبة دون غلقها بشدة، وأخيراً عليك ربط طرفي الكرافتة من النهاية، بواسطة دبابيس يتم شراؤها معها.