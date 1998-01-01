البلوفرات المقلمة موضة شتاء 2019 .. فكيف ترتدينها؟

لذلك بعض النصائح لإرتدائها بشكل جذاب ومميز:

- فى حالة ارتدائك لبلوفر"أبيضxأسود" استخدمي طرحة وحقيبة وحذاء بألوان زاهية بحيث تكسر الرتابة وتضفي على إطلالتك البهجة والحيوية، ويمكنك أيضاً التغيير في لون البنطلون بحيث يكون بلون زاهي ولكن احذري كثرة اللون الزاهي حتي لا تُفسد إطلالتك.

- احرصي دائماً على ارتداء القطع المخططة بالطول فى الأماكن الممتلئة من الجسم، فإذا كنت تعانين من الأرداف الممتلئة، ارتدي البلوفر المقلم طولياً حتي يعطيكِ شكل أنحف للجسم، فالخطوط الطولية تساعد على تنحيف شكل الجسم أما العريضة فتزيد من عرضه.

- يفضل دائماً ارتداء قطعة مخططة واحدة سواء في البنطلون أو البلوفر أو حتي التوب تحت البالطو وذلك حفاظا على بساطة إطلالتك ورقيها.

- اعتمدي في إطلالتك علي البلوفرات المخططة التى تأتي بخليط من الألوان الزاهية، فهذا سوف يعطيك لوك شتوي مميز وحيوي.

- يمكنك ملاحقة موضة هذا العام من خلال إضافة بعض القطع المخططة باستثناء البلوفر كاسكارف أو حقيبة أو حذاء بألوان مخططة جذابة.