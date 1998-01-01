النتشة يكرم أسطورة الجودو العالمية "ياماشيتا" في طوكيو

رام الله / سما /

أفاد رئيس الجمعية الفلسطينية للجودو الرياضي المقدسي زياد ابو صبيح ان الجمعية الفلسطينية للجودو كرمت في العاصمة اليابانية طوكيو رئيس اتحاد عموم اليابان للجودو ورئيس الجمعية اليابانية لنشر الجودو حول العالم اسطورة الجودو الياباني ياسوهيرو ياماشيتا على دعمه المتواصل للجودو في فلسطين, وتمثل هذا الدعم أخيرا باختيار الجمعية الفلسطينية للجودو لتنفيذ مشروع دورة المدربين الدولية المتقدمة للعام 2018 بواسطة الجمعية اليابانية لنشر الجودو حول العالم التي يرأسها.

جاء هذا التكريم بواسطة عضو الجمعية الفلسطينية للجودو المدرب ثائر النتشة المتواجد حاليا في اليابان منتدبا عن الجمعية الفلسطينية للجودو لمشروع دورة المدربين المتقدمة 2018 المقامة حاليا في اليابان.