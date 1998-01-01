فوز براعم شباب الخليل ببطولة المولد النبوي الشريف

الخليل / سما /

فاز فريق براعم نادي شباب الخليل بكأس بطولة المولد النبوي الشريف، التي تندرج ضمن أسبوع الاستقلال الفلسطيني، الذي تنظمه بلدية الخليل بمشاركة فرق شباب الخليل واهلي الخليل وطارق بن زياد والفوار وبلدية الخليل وذلك بعد الفوز بثلاث مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حاصدين عشر نقاط، ومسجلين 14 هدفا، دون ان يتلقى مرماهم أي هدف.حيث فاز على فريق الفوار بستة أهداف، وعلى طارق بن زياد بهدفين، وعلى فريق البلدية بستة أهداف، وتعادل سلبا مع وصيف البطل فريق أهلي الخليل، وقد برز من شباب الخليل محمد نعيم سيد احمد، راشد المحتسب، انس القواسمي، محمد بشير الجعبري، محمد عامر سدر، وزيد سدر، ومنتصر دعنا، ومحمود عمرو، ونور حسونة والجعافرة، وقاد الفريق قصي مرقة وعبيدة سلهب، بالتعاون مع المدير الفني للفئات العمرية فايز نصار.

وبفارق الأهداف حل النادي الأهلي وصيفاً، وجاء نادي طارق بن زياد في المركز الثالث برصيد (6) نقاط، وحل في المركز الرابع مركز الواعدين برصيد (3) نقاط.

وأشرف على البطولة كلاً من محمود أبو صبيح مدير دائرة الأنشطة، وفايز نصار وعماد ناصر الدين، كما قاد اللقاءات كلاً من عماد ناصر الدين وأنس ورشاد مسك ويوسف أبو سنينة واحمد المصري. وأشار أبو صبيح، أن أسبوع الاستقلال الرياضي الذي تنظمه البلدية، متواصل من خلال مجموعة انشطة، سَتشهدها مراكز بلدية الخليل المجتمعية، من خلال العاب متنوعة كالشطرنج وتنس الطاولة والسباحة والجمباز، لافتاً إلى أنه سينظم حفل ختام الأسبوع تحت رعاية رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة، شاكراً كافة المتطوعين والموظفين على جهودهم المتواصلة في الأسبوع الرياضي.