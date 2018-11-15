اجتماع للجنة حكام كرة القدم

رام الله / سما /

عقدت لجنة الحكام المركزية لكرة القدم اجتماعا لها برئاسة الدكتور وليد خنفر،وذلك يوم الخميس 15/11/2018 بمقر الاتحاد بالرام ، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ،كما تم تقييم المرحلة السابقة ،كما وتم عرض فعاليات ونشاطات دائرة الحكام حتى نهاية العام الحالي .

ومن دائرة الحكام ايضا، شارك حكمان من المحافظات الجنوبية في أكاديمية الحكام الاسيوية بماليزيا في المرحلة الاولى، وهما محمد ابو شهلا وخالد الشيخ خليل ، كما شارك الحكم معاذ عوفه في المرحلة المتوسطة من الأكاديمية، حيث كان عوفه قد أنهى المرحلة الاولى بنجاح في وقت سابق .

كما اجتاز حكام النخبة براء ابو عيشة ، امين الحلبي ، عبد السلام حلاوة اختبارات اللياقة البدنية خلال سيمنار حكام النخبة الاسيوية المقام في دبي في الفترة من 20-24/11/2018، و سيلتحق الحكم المساعد الدولي هبة سعدية في المجموعة الثانية من سيمنار حكام النخبة بتاريخ 25/11/201.

وعلى صعيد متصل تنظم دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دورة دولية متوسطة لحكام كرة القدم بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ، اعتبارا من يوم السبت 24/11/2018 ولغاية يوم الثلاثاء 27/11/2018 ، يحاضر فيها المحاضر الدولي الايرلندي "ألن سنودي " .

وسيشارك في الدورة اكثر من "30" حكما ،وتقام في فندق ابراج الزهراء بالبيرة .

جدير بالذكر ان هذه الدورة كان من المقرر عقدها في المحافظات الجنوبية لكن لعدم صدور التصاريح اللازمة للمحاضر الدولي " سنودي " تقرر عقدها في رام الله .

ومن أخبار دائرة الحكام أيضا انها بصدد إقامة معسكر تدريبي للحكام المستجدين والذين شاركوا في الدورات التحكيمية التي تم عقدها في كل من الخليل ، نابلس ، رام الله وجامعة بير زيت .

وسيخضع المشاركون لعملية مراجعة لقانون اللعبة، ولعدة اختبارات فيديو ، كما سيكون هناك تطبيق عملي مكثف للحكام في التحكيم .

وتستضيف مدينة الأمل بأريحا المعسكر ،خلال الفترة من 29/11 ولغاية 1/12/2018 .

هذا وتنظم دائرة الحكام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الدورة الأولى للحكام الواعدين تحت سن 15 عاما " ذكورا وإناثا " .

ويشارك فيه "85" طالبا وطالبة من جميع المحافظات، حيث سيتم اختيار "25" مشاركا ليكونوا نواة مدرسة الحكام الفلسطينية التي ستكون تحت إشراف ورعاية اتحاد كرة القدم