  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اجتماع للجنة حكام كرة القدم

الخميس 22 نوفمبر 2018 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للجنة حكام كرة القدم



رام الله / سما /

عقدت لجنة الحكام المركزية لكرة القدم اجتماعا لها برئاسة الدكتور وليد خنفر،وذلك يوم الخميس 15/11/2018 بمقر الاتحاد بالرام ، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ،كما تم تقييم المرحلة السابقة ،كما وتم عرض فعاليات ونشاطات دائرة الحكام حتى نهاية العام الحالي .

ومن دائرة الحكام ايضا، شارك حكمان من المحافظات الجنوبية في أكاديمية الحكام الاسيوية بماليزيا في المرحلة الاولى، وهما محمد ابو شهلا وخالد الشيخ خليل ، كما شارك الحكم معاذ عوفه في المرحلة المتوسطة من الأكاديمية، حيث كان عوفه قد أنهى المرحلة الاولى بنجاح في وقت سابق .

كما اجتاز حكام النخبة براء ابو عيشة ، امين الحلبي ، عبد السلام حلاوة اختبارات اللياقة البدنية خلال سيمنار حكام النخبة الاسيوية المقام في دبي في الفترة من 20-24/11/2018، و سيلتحق الحكم المساعد الدولي هبة سعدية في المجموعة الثانية من سيمنار حكام النخبة بتاريخ 25/11/201.

وعلى صعيد متصل تنظم دائرة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم دورة دولية متوسطة لحكام كرة القدم بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ، اعتبارا من يوم السبت 24/11/2018 ولغاية يوم الثلاثاء 27/11/2018 ، يحاضر فيها المحاضر الدولي الايرلندي "ألن سنودي " .

وسيشارك في الدورة اكثر من "30" حكما ،وتقام في فندق ابراج الزهراء بالبيرة .

جدير بالذكر ان هذه الدورة كان من المقرر عقدها في المحافظات الجنوبية لكن لعدم صدور التصاريح اللازمة للمحاضر الدولي " سنودي " تقرر عقدها في رام الله .

ومن أخبار دائرة الحكام أيضا انها بصدد إقامة معسكر تدريبي للحكام المستجدين والذين شاركوا في الدورات التحكيمية التي تم عقدها في كل من الخليل ، نابلس ، رام الله وجامعة بير زيت .

وسيخضع المشاركون لعملية مراجعة لقانون اللعبة، ولعدة اختبارات فيديو ، كما سيكون هناك تطبيق عملي مكثف للحكام في التحكيم .

وتستضيف مدينة الأمل بأريحا المعسكر ،خلال الفترة من 29/11 ولغاية 1/12/2018 .

هذا وتنظم دائرة الحكام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الدورة الأولى للحكام الواعدين تحت سن 15 عاما " ذكورا وإناثا " .

ويشارك فيه "85" طالبا وطالبة من جميع المحافظات، حيث سيتم اختيار "25" مشاركا ليكونوا نواة مدرسة الحكام الفلسطينية التي ستكون تحت إشراف ورعاية اتحاد كرة القدم

#لجنة الحكام #كرة القدم

أخبار ذات صلة

pio5033f5fb17036

غزة- لجنة حكام القدم تناقش ملفات هامة

اجتماع طارىء للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم الاحد القادم

في اجتماع استغرق دقيقتين..نقل طلب العضوية الفلسطينية فى الأمم المتحدة للجنة الانضمام

في اجتماع استغرق دقيقتين..نقل طلب العضوية الفلسطينية فى الأمم المتحدة للجنة الانضمام

860x484 (1)

فلسطين تشارك في دورة حكام النخبة الآسيوية

الاتحاد الفلسطيني يفتتح دورة حكام الصالات

اتحاد السلة يشرف على تخريج دورة حكام

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يطلب من وزرائه بالكف عن التهديدات اتجاه السنوار وغزة

قتلت صديقها وقطعته ثم طهته في طبق أرز.. مغربية ترتكب جريمة تهز الإمارات

ليفني: هل هناك حزمة جديدة من الدولارات لغزة الشهر المقبل؟

ميلادينوف: بعيدون عن اتفاق بشأن الجنود الإسرائيليين وقوى تحاول جرّ غزة إلى حرب

الاحتلال يقجر نفقا "تحت السيطرة" شرق القطاع

الفيصل : سنعتمد على إسرائيل لمواجهة إيران

أبو مرزوق يؤكد : جولة خارجية لحماس برئاسة هنية قريبًا

الأخبار الرئيسية

قائد فرقة غزة

قائد فرقة غزة: قواتنا الخاصة بخانيونس كانت في مهمة ذات مغزى ولا ضمان لعدم تكرارها

ابو مرزوق

أبو مرزوق: التسلل الإسرائيلي لغزة غرضه استخباري و تسللت عبر منفذ رسمي

هنية والحية

صحيفة: مصر ترضي حماس... هنية يستعد لجولة خارجية ووعودات بمناقشة ملف المختطفين

ترامب و نتنياهو

لإرضاء نتنياهو: ترامب يؤجل موعد عرض "صفقة القرن" بين إسرائيل والفلسطينيين

مشروع قانون في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين