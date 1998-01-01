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"ثريا" تطرح أول هاتف أندرويد يتصل عبر الأقمار الاصطناعية

الخميس 22 نوفمبر 2018 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ثريا" تطرح أول هاتف أندرويد يتصل عبر الأقمار الاصطناعية



وكالات / سما /

استعرضت شركة "ثريا" ( Thuraya) الشهيرة أول هاتف يعمل بنظام أندرويد، قادر على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

جاء هاتف "X5-Touch" بهيكل عصري مزود بشاشة بمقاس 5.2 بوصة ودقة عرض FullHD، ونظام تشغيل "Android 7 Nougat"، مزود بتقنيات خاصة لتمكينه من الاتصال عبر شبكات الأقمار الاصطناعية.

ويضمن أداؤه الجيد معالج "Qualcomm Snapdragon 625"، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية 16 غيغابايت، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير.

كما يمكن لهذا الجهاز الاتصال مع الأجهزة الإلكترونية عبر تقنية NFC، ويدعم أنظمة تحديد المواقع والملاحة "GPS" و "GLONASS" و"BeiDou"، وهو مزود بمنفذ لبطاقة "SIM" للاتصال عبر شبكات الخليوي التقليدية.

#ثريا #أندرويد #هاتف

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