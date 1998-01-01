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ثغرة أمنية في بعض أجهزة "الراوتر"‬

الخميس 22 نوفمبر 2018 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ثغرة أمنية في بعض أجهزة "الراوتر"‬



وكالات / سما /

حذرت بوابة التكنولوجيا "هايزه ‫سيكيوريتي" من وجود ثغرة أمنية في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات دي لينك (‫D-Link)، وتي بي لينك (TP-Link)، ولينكسيس (Linksys)، وبرودكام (Broadcom) وشركات أخرى.   

‫وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة "يونيفرسال بلغ أند بلي  (‫Plug and Play Universal) المعروفة اختصارا بـ"يو بي إن بي" (UPnP)؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال ‫الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة (UPnP) مُفعلة.

‫ولمواجهة هذا الخطر ينصح الخبراء الألمان المستخدمين بالتحقق من تثبيت ‫أحدث إصدارات "الفيرموير" (Firmware) على أجهزتهم.

#ثغرة أمنية #الراوتر

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