ثغرة أمنية في بعض أجهزة "الراوتر"‬

وكالات / سما /

حذرت بوابة التكنولوجيا "هايزه ‫سيكيوريتي" من وجود ثغرة أمنية في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات دي لينك (‫D-Link)، وتي بي لينك (TP-Link)، ولينكسيس (Linksys)، وبرودكام (Broadcom) وشركات أخرى.

‫وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة "يونيفرسال بلغ أند بلي (‫Plug and Play Universal) المعروفة اختصارا بـ"يو بي إن بي" (UPnP)؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال ‫الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة (UPnP) مُفعلة.

‫ولمواجهة هذا الخطر ينصح الخبراء الألمان المستخدمين بالتحقق من تثبيت ‫أحدث إصدارات "الفيرموير" (Firmware) على أجهزتهم.