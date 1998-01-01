ثغرة أمنية في بعض أجهزة "الراوتر"‬

وكالات / سما /
حذرت بوابة التكنولوجيا "هايزه سيكيوريتي" من وجود ثغرة أمنية في بعض موديلات أجهزة الراوتر من شركات دي لينك (D-Link)، وتي بي لينك (TP-Link)، ولينكسيس (Linksys)، وبرودكام (Broadcom) وشركات أخرى.
وأوضحت البوابة الألمانية أن الثغرة الأمنية تكمن في وظيفة "يونيفرسال بلغ أند بلي (Plug and Play Universal) المعروفة اختصارا بـ"يو بي إن بي" (UPnP)؛ حيث يمكن للقراصنة استغلال الثغرة لتنفيذ أكواد ضارة، بشرط أن تكون وظيفة (UPnP) مُفعلة.
ولمواجهة هذا الخطر ينصح الخبراء الألمان المستخدمين بالتحقق من تثبيت أحدث إصدارات "الفيرموير" (Firmware) على أجهزتهم.