سلمان يعود من الضفة بعد نهاية مرحلة ذهاب الدوري

غزة / سما /

عاد محمد سلمان لاعب نادي طوباس إلى قطاع غزة, عقب نهاية مشاركته مع الفريق في مرحلة ذهاب دوري المحترفين الجزئي بالضفة المحتلة.

وشارك سلمان في 10 مباريات من أصل 11 خاضها طوباس في المحترفين الجزئي, ما جعله يعود إلى عائلته بعد نهاية الدور الأول.

ومن المقرر أن يمكث اللاعب مع عائلته شمال القطاع حوالي أسبوع, قبل اللحاق مجددا بناديه طوباس, للاستعداد للدور الثاني.

يشار إلى أن سلمان يعدّ ركيزة أساسية في صفوف طوباس, إذ قاد الفريق لاحتلال وصافة مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة, بفارق الأهداف خلف إسلامي قلقيلية, لا سيما أنه ساهم بصناعة العديد من الأهداف.