ترامب يؤجل موعد عرض "صفقة القرن" بين إسرائيل والفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر تأجيل موعد الإعلان عن تفاصيل خطة التسوية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، حتى شهر فبراير من العام القادم.

وقالت القناة العبرية، إن ترامب استجاب لضغوطات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمين نتنياهو، الذي يعاني من مشاكل في الائتلاف الحكومي.

وأضافت القناة العاشرة، إن الإدارة الأمريكية وافقت على تأجيل الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن، لحين الانتهاء من الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية، الى أن نتنياهو يفضل حاليا تأجيل الإعلان عن صفقة القرن، حتى لا يتم تقديم تنازلات للفلسطينيين، تضعفه أمام شركائه بالائتلاف الحكومي، خصوصا، حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينت.