شاكيد": خطة ترامب للسلام "مضيعة للوقت"

القدس/سما/

اعتبرت وزيرة العدل الإسرائيلية آياليت شاكيد، اليوم الأربعاء، أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتظرة للسلام مع الفلسطينيين هي "مضيعة للوقت".

وقالت الوزيرة في ندوة نظمتها صحيفة "جيروزاليم بوست" "أعتقد أن الهوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكبر بكثير من أن يتم ردمها".

ولدى سؤالها عن رأيها في مبادرة السلام التي يتوقع أن يكشف عنها ترامب خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة ردت شاكيد بالقول "أعتقد شخصيا أنها مضيعة للوقت".

وتنتمي شاكيد إلى حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد، الذي يعد مكونا أساسيا في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية.

ويعارض عدد من أعضاء الحزب، بمن فيهم شاكيد، علنا حل الدولتين كخيار لإنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.