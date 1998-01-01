ليفني: هل هناك حزمة جديدة من الدولارات لغزة الشهر المقبل؟

وكالات

قالت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني إن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى استراتيجية متماسكة لإضعاف حماس وتعزيز الفصائل الأكثر اعتدالا في السلطة الفلسطينية.

وأضافت ليفني في مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأربعاء: "عندما انتقد الحكومة ونتنياهو فالأمر لا يتعلق بوقف إطلاق النار وإنما لعدم وجود استراتيجية... لدينا فقط هدنة من حين لآخر دون تغيير الواقع على الأرض".

واعتبرت وقف إطلاق النار أمر إيجابي لكنها تساءلت عن الخطوة التي ستليه: "هل ستكون هناك حزمة جديدة من الدولارات القادمة من قطر إلى غزة الشهر المقبل؟ هل هذه هي الطريقة التي سنتصرف بها؟ هل هذه الطريقة التي نعامل بها الإسرائيليين الذين يعيشون تحت الصواريخ وقذائف الهاون؟ هذا ليس حلاً على المدى الطويل".

وطالبت ليفني كما نقل موقع الصحيفة، "إسرائيل" بالتعاون بانتظام مع السلطة الفلسطينية ويجب أن تتعامل باستراتيجية العصا والجزرة، العصا لحماس والجزرة للسلطة.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل في السنوات الأخيرة ضد حماس والسلطة الفلسطينية في لعبة لوم عديمة الجدوى بينما تقوي حماس بطريقة ما وهذا غير مقبول إنه يضعف أولئك الذين يعملون مع إسرائيل ضد الإرهاب.