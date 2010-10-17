وزراء اسرائيليون : قريبون من حرب لا بديل عنها في قطاع غزة واجتياحه بالكامل

القدس المحتلة / سما /

ادعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل" تقترب من إعادة احتلال قطاع غزة.

وقال أردان خلال مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست": "إن إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من احتلال غزة والتحول من الدفاع إلى الهجوم ضد حماس يعني عودة الاغتيالات التي تستهدف قادتها".

وأضاف: "هذا يعني أن نكون على استعداد لتولي قطاع غزة والاحتفاظ به حتى تفريغ البنية التحتية للإرهاب ونحن اليوم أقرب من أي وقت مضى"، وفق زعمه.

واعتبر أردان أن خطة فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005 كانت مدمرة.

في سياق متصل ادعى وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، أن "إسرائيل" قريبة من حرب ضد قطاع غزة.

وقال كاتس خلال مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأربعاء،: "حول التصعيد الأخير في قطاع غزة نحن قريبون من حرب لا بديل عنها ويجب علينا الضرب بيد من حديد على حماس من أجل القضاء على الإرهاب".

وأضاف: " علينا استعادة قدرة الردع المتآكلة".

وزعم كاتس أنه ليست هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق استقرار وهدوء وحل سياسي في غزة.