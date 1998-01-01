غالانت يهدد : السنوار ساعاته معدودة , لن ينهي حياته في منزله

القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الاستيطان الإسرائيلي وعضو "الكابينت" يوآف غالانت باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وقال غالانت خلال مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم الأربعاء: "زمن يحيى السنوار سينتهي ولن ينهي حياته في منزل قديم مثل كبار السن، ويجب عليه حساب مسار جديد إذا كان يريد محاربتنا".

وأضاف كما ذكرت القناة 14 العبرية: "زمن بقاء زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بات محدودا".

وأكد غالانت على أن إسرائيل تخطط لعمليةٍ عسكريةٍ جديدةٍ في غزة، ولكنها ستحدد في وقت وظروف مناسبة مشيدًا بقوة الجيش الكبيرة أمام قوة حركة حماس، التي قال: "إنها أكبر بـ 1000 مرة".

وادعى الوزير الإسرائيلي أنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام ويقبل بالمفاوضات. وقال: "منذ 100 عام لم نجد زعيمًا فلسطينيًا يمكن أن يتفاوض مع إسرائيل، فلم يوافق الفلسطينيون على أية خطة، ولا يقبلون بحقيقة وجود إسرائيل".

وقال غالانت: "لا يمكننا إعطاء سنتميترًا واحدًا للفلسطينيين من الضفة الغربية، لا يوجد مكان لجيشين، لا يوجد أي خيار سوى إبقاء السيطرة العسكرية الكاملة لجيشنا".