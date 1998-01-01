سامسونغ تطلق دفعة مميزة من الهواتف

وكالات / سما /

سرّبت مواقع مهتمة بالشؤون التقنية معلومات عن هواتف جديدة ستطلقها سامسونغ خلال العامين، الحالي والمقبل.

وذكر موقع "PhoneArena" الشهير أن سامسونغ تتحضر في الـ 23 من نوفمبر الحالي لإطلاق نسخة مميزة من هاتف "نوت-9" باللون الأبيض، بقلم ذكي بنفس اللون أيضا.

وفيما يتعلق بهاتف "نوت-10" الذي سيظهر العام المقبل، ذكر موقع "BGR" أنه سيأتي بشاشة "Super AMOLED" بمقاس 6.66 بوصة، ودقة عرض 4К و HDR، وقدرات إضافية للكاميرات والقلم الذكي.

أما هاتف "+S10 " الجديد، فسيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، حيث ستدمج الكاميرا الأمامية، وماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة مباشرة، وتصميمه سيكون مشابها لتصميم "Galaxy s9" مع زر لفتح وإقفال الشاشة على الجانب الأيمن، و3 كاميرات أساسية على الواجهة الخلفية.