ما مميزات أرخص هواتف غوغل الجديدة؟

وكالات / سما /

نشر مدونون في موقع " Rozetked" بعض المعلومات عن هاتف "Pixel 3 Lite" الأرخص من بين هواتف غوغل المنتظرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم " Pixel 3" الذي طرحته غوغل في أكتوبر الفائت، مع اختلاف بسيط هو أن هيكله سيأتي من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن المفترض أن يبقى ماسح البصمات في موضعه على الواجهة الخارجية للجهاز، وبدلا من شاشة OLED، سيزود الهاتف بشاشة IPS.

وقد يطرح الهاتف بمعالج "snapdragon 670"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايات، وكاميرا أساسية بدقة 12.2 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فسيكون نحو 600 دولار.