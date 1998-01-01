  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

ما مميزات أرخص هواتف غوغل الجديدة؟

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما مميزات أرخص هواتف غوغل الجديدة؟



وكالات / سما /

نشر مدونون في موقع " Rozetked" بعض المعلومات عن هاتف "Pixel 3 Lite" الأرخص من بين هواتف غوغل المنتظرة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم " Pixel 3" الذي طرحته غوغل في أكتوبر الفائت، مع اختلاف بسيط هو أن هيكله سيأتي من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات والخدوش.

ومن المفترض أن يبقى ماسح البصمات في موضعه على الواجهة الخارجية للجهاز، وبدلا من شاشة OLED، سيزود الهاتف بشاشة IPS.

وقد يطرح الهاتف بمعالج "snapdragon 670"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايات، وكاميرا أساسية بدقة 12.2 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فسيكون نحو 600 دولار.

#هواتف #غوغل

أخبار ذات صلة

جوجل تعتزم إطلاق هواتف بكسل بسعر أرخص

thumb (2)

هواتف جوجل الجديدة تعاني من عدة مشاكل

thumb (1)

عثرة تقنية تواجه هواتف "غوغل بيكسل"

860x484 (2)

مميزات مثيرة لتكنولوجيا عام 2017

اندرويد

مميزات خفية لا يعرفها 90% من مستخدمي أندرويد

2-التسوق-عبر-الانترنت

هل التسوق عبر الانترنت أرخص؟

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. عشرات الاف الغزيين يشاركون في مهرجان إحياء ذكرى الراحل "أبو عمار"

أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الأسير "نائل البرغوثي

جيش الاحتلال: إنجاز حماس الوحيد هو "كاتم الصوت" الذي قتلنا به أحد عناصرها

اشتية : ما يجري في غزة عبارة عن حرب بالوكالة تخوضها 9 أطراف

المصادقة على تعيين أفيف كوخافي رئيساً لهيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي

هكذا تعاونت روسيا وإيران لتمويل الأسد وفيلق القدس وحماس وحزب الله

ترامب: من المحتمل جدًا أن محمد بن سلمان كان على علم بقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

وزراء اسرائيليون : قريبون من حرب لا بديل عنها في قطاع غزة واجتياحه بالكامل

السنوار

غالانت يهدد : السنوار ساعاته معدودة , لن ينهي حياته في منزله

وفد قيادي من حماس بغزة يتوجه إلى القاهرة

نفق

هكذا تفكر إسرائيل في تدمير "مترو حماس" داخل غزة

48767

ذعر إسرائيلي من صواريخ البركان التي امتلكتها حماس مؤخرا