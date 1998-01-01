الكشف عن موعد توزيع مبلغ الرعاية على أندية الممتازة

رام الله / سما /

كشف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد وصول مبلغ رعاية دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وقال الرجوب خلال تواجده في حفل توقيع رعاية شركة "جوال" للمنتخب الوطني الأول, إن الاتحاد سيوزّع مبلغ الرعاية على أندية الممتازة في غزة, والمحترفين بالضفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجزء الأول من مبلغ الرعاية سيتم توزيعه قبل نهاية العام الجاري, على أن يكون الجزء الثاني في مارس المقبل كحد أقصى, أما الجزء الثالث والأخير فسيكون عقب ختام الموسم.

وأشار الرجوب إلى أن الاتحاد لن يقصر بحق الأندية, وسيبقى وفيا تجاه مطالبها المالية, دون أن يكشف عن قيمة مكافأة بطل الدوري 2018-2019 في غزة والضفة.