  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الكشف عن موعد توزيع مبلغ الرعاية على أندية الممتازة

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد توزيع مبلغ الرعاية على أندية الممتازة



رام الله / سما /

كشف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد وصول مبلغ رعاية دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وقال الرجوب خلال تواجده في حفل توقيع رعاية شركة "جوال" للمنتخب الوطني الأول, إن الاتحاد سيوزّع مبلغ الرعاية على أندية الممتازة في غزة, والمحترفين بالضفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجزء الأول من مبلغ الرعاية سيتم توزيعه قبل نهاية العام الجاري, على أن يكون الجزء الثاني في مارس المقبل كحد أقصى, أما الجزء الثالث والأخير فسيكون عقب ختام الموسم.

وأشار الرجوب إلى أن الاتحاد لن يقصر بحق الأندية, وسيبقى وفيا تجاه مطالبها المالية, دون أن يكشف عن قيمة مكافأة بطل الدوري 2018-2019 في غزة والضفة.

#الممتازة #جبريل الرجوب #الرعاية

أخبار ذات صلة

الوطنية

موعد توزيع رعاية "الوطنية موبايل" على أندية الدرجة الممتازة

الكشف عن موعد المباريات المؤجلة من دوري الممتازة

3 أندية لم تتذوق طعم التعادل في الممتازة

thumb.php

أندية الممتازة تستلم 5 آلاف دولار

thumb (2)

الكشف عن عقوبات الممتازة والأولى

الكشف عن عقوبات الممتازة والأولى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. عشرات الاف الغزيين يشاركون في مهرجان إحياء ذكرى الراحل "أبو عمار"

أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الأسير "نائل البرغوثي

جيش الاحتلال: إنجاز حماس الوحيد هو "كاتم الصوت" الذي قتلنا به أحد عناصرها

اشتية : ما يجري في غزة عبارة عن حرب بالوكالة تخوضها 9 أطراف

المصادقة على تعيين أفيف كوخافي رئيساً لهيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي

هكذا تعاونت روسيا وإيران لتمويل الأسد وفيلق القدس وحماس وحزب الله

ترامب: من المحتمل جدًا أن محمد بن سلمان كان على علم بقتل خاشقجي

الأخبار الرئيسية

حرب غزة -ارشيفية

وزراء اسرائيليون : قريبون من حرب لا بديل عنها في قطاع غزة واجتياحه بالكامل

السنوار

غالانت يهدد : السنوار ساعاته معدودة , لن ينهي حياته في منزله

وفد قيادي من حماس بغزة يتوجه إلى القاهرة

نفق

هكذا تفكر إسرائيل في تدمير "مترو حماس" داخل غزة

48767

ذعر إسرائيلي من صواريخ البركان التي امتلكتها حماس مؤخرا