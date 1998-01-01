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ذعر إسرائيلي من صواريخ البركان التي امتلكتها حماس مؤخرا

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ذعر إسرائيلي من صواريخ البركان التي امتلكتها حماس مؤخرا



القدس المحتلة / سما /

أعرب الخبير في السياسات الأمنية الدولية، عوفر يسرائيلي، عن مخاوفه الكبيرة من وصول قذائف "جبل البركان" إلى غزة.

ووفقا لموقع "إسرائيل ديفنس" العبري، أوضح يسرائيلي أن الحديث يدور عن خطر أمني كبير يتهدد دولة "إسرائيل " حيث أن هذه القذائف تتميز بمداها القصير الذي لا يتجاوز 3 كم، وبرأسها المتفجر الكبير الذي يصل إلى أكثر من 500 كجم، وسهولة تشغيلها ورخص ثمنها الذي يقدر بـ300-400 دولار.

وأضاف يسرائيلي قائلا "إن الأثر التدميري لهذه الصواريخ كبير جدا، كما أنها لا تمنح السكان وقتا للاختباء في الملاجئ، حيث أن التقارير أظهرت أن حماس في قطاع غزة تمتلك عشرات الصواريخ من هذا النوع أو صواريخ مشابهة لها لاستهداف مستوطنات غلاف غزة". 

وتابع "يجب التعامل مع هذه الصواريخ على أنها خطر كبير يهدد توازن القوى، وذلك في ظل القوة التدميرية الهائلة التي قد تحدثها هذه الصواريخ، علاوة على إيقاع أعداد كبيرة من الجرحى والإصابات في سكان غلاف غزة  في  المواجهة العسكرية  المقبلة، بالإضافة إلى الخطر الدعائي الكبير المتمثل بصورة الانتصار التي ستخرج بها حماس أو حزب الله من خلال صور الدمار الهائل الذي قد يضر بقوة الردع الإسرائيلية أيضا". 

وبحسب الخبير الإسرائيلي، فإن "القيادة السياسية والعسكرية لم تدرك بعد حجم التهديد المتمثل في هذه الصواريخ وملحقاتها، حيث أن منظومة القبة الحديدية لا تستطيع اعتراضها بسبب مداها القصير، كما أن الحل الوحيد أمام الجيش لتحييد خطر هذه الصواريخ يتمثل في إخلاء مستوطنات غلاف غزة في أي مواجهة مقبلة مع حماس، كما أن هذه الحل لن يكفي لتحييد مخاطر هذه القذائف الصاروخية".

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