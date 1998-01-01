هكذا تنظر "إسرائيل" لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل و اللواء عبد الخالق

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر إسرائيلي رفيع إن "إسرائيل تثق بالقدرات التي يمتلكها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وأنها ستواصل التعاون معه بالرغم من كونه يدعم حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن المصدر قوله إن "عباس كامل لديه علاقات كثيرة بفضل قربه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أن له تأثيرا كبيرا على الحكومة المصرية بالرغم من عدم ظهوره كثيرا على وسائل الإعلام".

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فإن عباس كامل يشغل منصبًا مهمًا جدًا في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، حيث تعتبر المخابرات المصرية ركيزة رئيسية في المحادثات مع حماس.

من جانبه، أوضح مسؤول رفيع أخر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الرجل يعتبر ركنًا مهمًا في الشرق الأوسط في ضوء الدور الإقليمي المهم الذي تلعبه مصر.

واشاد بالجنرال المسؤول عن القضية الفلسطينية في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، واصفا إياه بالرجل المتواضع والرائع والذكي والمثقف وبالضابط الماهر على جميع المستويات.