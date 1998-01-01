  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

هكذا تنظر "إسرائيل" لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل و اللواء عبد الخالق

الأربعاء 21 نوفمبر 2018 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا تنظر "إسرائيل" لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل و اللواء عبد الخالق



القدس المحتلة / سما /

قال مصدر إسرائيلي رفيع إن "إسرائيل تثق بالقدرات التي يمتلكها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، وأنها ستواصل التعاون معه  بالرغم من كونه يدعم حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن المصدر قوله إن "عباس كامل لديه علاقات كثيرة بفضل قربه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث أن له تأثيرا كبيرا على الحكومة المصرية بالرغم من عدم ظهوره كثيرا على وسائل الإعلام".

ووفقا للمصدر الإسرائيلي، فإن عباس كامل يشغل منصبًا مهمًا جدًا في القضية الإسرائيلية الفلسطينية، حيث تعتبر المخابرات المصرية ركيزة رئيسية في المحادثات مع حماس.

من جانبه، أوضح مسؤول رفيع أخر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الرجل يعتبر ركنًا مهمًا في الشرق الأوسط في ضوء الدور الإقليمي المهم الذي تلعبه مصر.

واشاد بالجنرال المسؤول عن القضية الفلسطينية في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، واصفا إياه بالرجل المتواضع والرائع والذكي والمثقف وبالضابط الماهر على جميع المستويات.

أخبار ذات صلة

سيغيف - ارشيف

هكذا جندت المخابرات الايرانية الوزير الاسرائيلي "سيغيف"!!

غزة - ارشيفية

"يديعوت": غزة باتت الشغل الشاغل لرئيس "الشاباك"

وزير إسرائيلي

وزير إسرائيلي يزعم: عباس يشعر "باحباط " ويسعى لزج "إسرائيل" في حرب ضد حماس

الرئيس عباس

قناة عبرية تزعم : " عباس يسعى لدفع حماس لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

نتنياهو

صور.. "احذية" وليمة عشاء نتنياهو لرئيس وزراء اليابان

الرئيس عباس

"إسرائيل" للرئيس عباس: لن نسمح لك بقطع الماء والكهرباء عن غزة

الأكثر قراءة اليوم

أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الأسير "نائل البرغوثي

ذعر إسرائيلي من صواريخ البركان التي امتلكتها حماس مؤخرا

هكذا تفكر إسرائيل في تدمير "مترو حماس" داخل غزة

جيش الاحتلال: إنجاز حماس الوحيد هو "كاتم الصوت" الذي قتلنا به أحد عناصرها

هكذا تنظر "إسرائيل" لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل و اللواء عبد الخالق

هكذا تعاونت روسيا وإيران لتمويل الأسد وفيلق القدس وحماس وحزب الله

المصادقة على تعيين أفيف كوخافي رئيساً لهيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

السنوار- ارشيف

نتنياهو يطلب من وزراءه بالكف عن التهديدات اتجاه السنوار وغزة

ميلادينوف

ميلادينوف: بعيدون عن اتفاق بشأن الجنود الإسرائيليين وقوى تحاول جرّ غزة إلى حرب

حرب غزة -ارشيفية

وزراء اسرائيليون : قريبون من حرب لا بديل عنها في قطاع غزة واجتياحه بالكامل

السنوار

غالانت يهدد : السنوار ساعاته معدودة , لن ينهي حياته في منزله

وفد قيادي من حماس بغزة يتوجه إلى القاهرة