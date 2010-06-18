جيش الاحتلال: إنجاز حماس الوحيد هو "كاتم الصوت" الذي قتلنا به أحد عناصرها

القدس المحتلة / سما /

قال رونين مانليس الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن الانجاز الوحيد لحركة حماس خلال التصعيد الأخير هو رفع يحيى السنوار قائد الحركة بغزة السلاح الذي قتل فيه عناصره.

وادعى مانليس خلال مشاركته في مؤتمر أمني نقلت صحيفة "معاريف" العبرية ما قاله، أن عملية خانيونس كانت جريئة ومخطط لها منذ فترة. مضيفا "لا يمكن أن نفصح عن كل ما يجري .. لكن هناك حقيقة واضحة لو كنتم تعرفون ما يفعله الجيش كل ليلة وكل يوم في مختلف الجبهات فلن تتخيلوا ما يمكن أن يحصل".

وأشار إلى أن الجيش كان يقترب من مرحلة تصعيد أخرى في غزة قبل وقف إطلاق النار، منها استئناف سياسة الاغتيالات واغتيال قيادات كبيرة في حماس.

وقال "في غزة كنا نستعد لتوجيه ضربات أخرى، وكنا سنصعد من هجماتنا لكن حماس كانت تستنجد وقف إطلاق النار بعد تدمير المباني".

وأشار إلى الجبهة الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى أنه في الحرب المقبلة ستقصف إسرائيل يوميا 1000 هدف. مشيرا إلى أن حزب الله بات يعرف قدرات الجيش بعد استهداف مصانعه في السنوات الأخيرة.