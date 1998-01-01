الكنيست يقر قانوناً يسمح ببناء وحدات استيطانية بجوار الأقصى في سلوان

القدس المحتلة / سما /

أقر الكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية في منطقة الحدائق الحضرية والمتنزهات القومية أمام المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية في سلوان.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، فإن مشروع القانون أصبح نافذاً وفاعلاً بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. مشيرةً إلى أن 63 عضواً صوتوا لصالح القرار مع رفض 41.

وقال يوآف كيش من حزب الليكود في الجلسة إن هذا القانون يهدف إلى مساعدة جمعية إلعاد الاستيطانية التي تقوم بعمل "مقدس"، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد مدينة داود، كما قال.

وأضاف ياعيل باران من المعسكر الصهيوني والذي قاد المعارضة ضد القانون، "لم يكن هناك أي مستوطن يهودي في حي سلون، فجميع سكانها من فلسطين، ثم جاء بعد ذلك هذا الجين الغريب إلى الأحياء الفلسطينية".