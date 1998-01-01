"هواوي" تحضر لثورة في عالم النظارات

وكالات / سما /

تعمل شركة "هواوي" الصينية على تطوير نظارات بتقنية الواقع المعزز، وذلك لمنافسة "أبل" الأميركية، التي تشير تقارير تقنية إلى عملها على منتج مماثل أيضا.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن الشركة الصينية ستطلق النظارات الجديدة خلال العام أو العامين المقبلين، علما أن "هواوي" تستعمل تنقية الواقع المعزز في تطبيقات موجودة بأحدث هواتفها Mate 20 Pro.

وقال المدير التنفيذي للشركة، ريتشارد يو، إن نظارات الواقع المعزز ستشكل تجربة جديدة تساعد الذين يرتدونها على تجربة هذه التكنولوجيا، مضيفا: "في البداية تعتقد كمستخدم أن هذه التقنية لا تساوي شيئا، لكن في المستقبل ستكون لها قيمة متزايدة".

وأوضح بو، أن الشركة ستطبق المزيد من تجارب الواقع المعزز على الهواتف الذكية أولا، حتى يتعود المستخدمون على ذلك، قبل أن تطلق الشركة النظارات.

ويشكل نظام الواقع المعزز عرضا مركبا للمستخدم يمزج بين المشهد الحقيقي الذي ينظر إليه والمشهد الظاهري التي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر أو الجهاز الذي يعزز المشهد الحقيقي بمعلومات إضافية.