جهاز "سحري" يحول أي سطح لشاشة تعمل باللمس

وكالات / سما /

التكنولوجيا دائما ما توفر الأفكار العصرية التي تسهل حياتنا اليومية، ومن آخر المبتكرات، جهاز يحول أي سطح إلى شاشة رقمية تعمل باللمس.

وابتكرت شركة "بابي كيوب" Puppy Cube جهازا بنظام "أندرويد"، يعكس الصورة على أي سطح، مثل طاولة الطعام أو أرضية المنزل، ويحولها إلى شاشة رقمية قابلة للتحكم باللمس.

وتشبه التكنولوجيا في جهاز "بابي كيوب" تلك الموجودة في جهاز العرض أو "البروجيكتور"، الذي يعكس الصورة على الحائط، لكن الفارق هنا أن تلك الصورة المعكوسة تستجيب للمس.

وتبلغ سعة تخزين الجهاز 32 غيغابايت، فيما يتضمن 4 غيغابايت من الذاكرة العشوائية (رام)، كما يعكس الصورة بتقنية الفيديو عالي الوضوح HD.

ويستطيع الجهاز عكس المحتوى من على أي جهاز اللوحي أو هاتف ذكي، باستخدام خاصية البلوتوث أو الواي فاي.

وتقول الشركة إن الجهاز سيكون مفيدا لاستخدامات يومية عديدة، مثل ألعاب الفيديو للأطفال، أو استخدامها في عرض أثناء مشاريع العمل.

وستطرح الشركة الجهاز العملي في ديسمبر المقبل، وسيبلغ سعره 800 دولار