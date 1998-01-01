الوطني يخوض ثاني تجاربه الودية أمام الصين

رام الله / سما /

يلتقي مساء الثلاثاء, منتخبنا الوطني الفلسطيني مع نظيره الصيني وديا في العاصمة "بكين", ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2019.

ويخوض "الوطني" ثاني ودياته في فترة التوقف الدولي الحالية, بعدما تفوق على باكستان (2-1) أواخر الأسبوع الماضي.

واستدعى نور الدين ولد علي مدرب منتخب فلسطين, 23 لاعبا لمباراة الصين, وهم: رامي حمادة، وتوفيق أبو حماد، وعبد اللطيف البهداري، وتامر صلاح، ومصعب البطاط، وعبد الله جابر، ومحمد باسم، وشادي شعبان، ومحمد درويش، وبابلو برافو، وجوناثان سوريا، وعدي الدباغ، وسامح مراعبة، وخالد سالم، وتامر صيام، ومحمود وادي، ومحمد صالح، وعمر قدورة، ومحمود عيد، ونظمي البدوي، وأليكس نصار، وياسر إسلامي، وصالح شحادة.

ويأمل ولد علي أن يظهر "الوطني" بصورة قوية أمام الصين, لا سيما أن المنتخب يعاني من تذبذب في النتائج خلال العام الجاري, ما يجعل الجهاز الفني في حيرة من أمره قبل المشاركة في أمم آسيا 2019.