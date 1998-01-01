19 لاعبا بقائمة منتخب الشاطئية الغزي

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن أسماء القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية, استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الآسيوية المؤهلة لكأس العالم, المقرر إقامتها في الثامن من مارس المقبل 2019 بتايلاند.

وتضم القائمة 19 لاعبا، إذ سيتم اختيار 12 لاعبا, قبل خوض المشاركة الآسيوية بقيادة الجهاز الفني للمنتخب الذي يضم عماد هاشم مديرا فنيا، وطلعت النمس مدربا للحراس، وإسماعيل الهرش معالجا.

وضمّت القائمة اللاعبين فادي جابر (الصداقة)، وأحمد عفانة وفضل أبو ريالة (شباب جباليا)، وعبد الله شقفة وميسرة البواب (شباب رفح)، ومحمود عطوان ومحمود النيرب (خدمات رفح)، ومحمد حسان وإياد أبو دياب ومحمد عبيد (الهلال)، ومحمد أبو ريالة ومحمد السدودي (خدمات الشاطئ)، وإسلام أبو عبيدة ومحمد أبو موسى (شباب خانيونس)، وسالم وادي وعلاء عطية (اتحاد الشجاعية)، وفادي العراوي (غزة الرياضي)، وأحمد اللولحي (اتحاد خانيونس)، وإياد النبريص (خدمات خانيونس).

وسيبدأ المنتخب تجمعه السبت المقبل الساعة التاسعة صباحا على ملعب الشرطة على شاطئ بحر غزة, إذ سيخوض تدريبات مكثفة مدة أسبوع من أجل اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة الآسيوية.