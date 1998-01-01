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محلل إسرائيلي: لهذه الاسباب .. لا يوجد حل عسكري لغزة ولا يمكن التغلب عليها

الإثنين 19 نوفمبر 2018 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: لهذه الاسباب .. لا يوجد حل عسكري لغزة ولا يمكن التغلب عليها



القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي بصحيفة "يسرائيل هيوم"، رام كوهن، إن "إسرائيل تدرك أنه لا يوجد حل عسكري للوضع القائم في قطاع غزة، ومن المستحيل التغلب على مدينة غالبية سكانها مدنيون".

وأضاف كوهن، أنه منذ أكثر من عقد من الزمان، وإسرائيل تحاول إخضاع قادة حماس، ولم تنجح بذلك لأنهم مدعومون من الشعب، ويعيشون معهم المرارة والصعوبات".

وطالب كوهن بقبول قرار الحكومة الإسرائيلية "عدم الانجرار إلى مغامرة عسكرية أخرى"، معتبراً أن "الحل السياسي وحده هو الذي يضع نهاية لمأساتنا ومأساتهم".

وبحسب كوهن، "فمنذ قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الذهاب إلى حرب في غزة، كانت هناك خيبة أمل لدى الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين، وقليلون هم الذين يجرؤون على الاعتراف بعدم وجود أي أمل في الحرب مع حماس".

وتابع كوهن: "قد يُقتل المئات وربما الآلاف في غزة، بناء على الحروب السابقة، ومن المرجح أن يُقتل العشرات من الإسرائيليين، وإذا لم يتم قياس عدد الوفيات فما هو الانتصار؟".

"لا أحد يعتقد جدياً أنه من الممكن غزو قطاع غزة وطرد حماس وإقامة نظام عسكري أو تتويج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كدمية إسرائيلية"، وفق كوهن.

وأشار إلى أنه "في الحرب على غزة، سوف يخسر كل من لديه شيء ليخسره؛ القيادة السياسية والعسكرية تتفهم هذا أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي لا تدفع باتجاه مواجهة عسكرية".

لكن في المقابل، بحسب المحلل الإسرائيلي رام كوهن، فإن "سكان قطاع غزة ليس لديهم ما يخسرونه، وكل ما تبقى لهم هو القتال حتى آخر قطرة دم لمستقبلهم".

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