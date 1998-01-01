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ليبرمان يعلق على وقوف بينت وشاكيد إلى جانب نتنياهو.. ماذا قال؟

الإثنين 19 نوفمبر 2018 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يعلق على وقوف بينت وشاكيد إلى جانب نتنياهو.. ماذا قال؟



القدس/سما/

رد وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان على قرار وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت ووزيرة القضاء إيليت شاكيد بعدم الاستقالة والوقوف مع نتنياهو في الحكومة.

وقال ليبرمان في تغريدة على "تويتر" اليون الإثنين: "الآن علينا جميعاً أن نفهم لماذا فقدنا الردع".

وكتب المتدث باسم نتنياهو "جوناثان أورش" على تويتر بعد المؤتمر الصحفي: "سنلتقي في نوفمبر 2019.

أما نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي من حزب "الليكود" فرحبت بقرار حزب البيت اليهودي الذي يرأسه بينت، قائلةً: "فعل بينت وشاكيد الشيء الصحيح، بدلاً من جرنا إلى الانتخابات والحفاظ على المصلحة الوطنية".

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