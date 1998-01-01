لأناقة مكتملة.. 6 أنواع من البدل على كل رجل امتلاكها

وكالات / سما /

لا شك أن هناك الكثير من أنواع البدل الرجالي المختلفة والألوان المتعددة، فمنذ ارتداء ملك المملكة المتحدة إدوارد السابع البدل الرجالي كزيّ رسمي في العالم 1855، والبدل الرجالي تعتبر عنوان الأناقة الرجالية الأساسي الأكثر جاذبية على الإطلاق، وخلال مراحل تطور البدل الرجالي، وتنوع أنماطها وأساليب تصميمها، حافظت بعض التصميمات على مكانتها الخالدة في مجال الموضة الرجالية الكلاسيكية لما تمنحه من جاذبية متوهجة للرجال.

وإذا كان نمط الحياة الخاص بك، سواء العملي أو الاجتماعي، المتعلق بحسك الخاص بأناقتك، يعتمد بشكل أساسي على ارتداء البدل الرجالي الكلاسيكية، فإن التقرير التالي يعرض 6 أنواع من أنماط البدل الرجالي يجب أن توجد في خزانتك؛ لضمان الظهور بأفضل طلّة دائمًا.

1- البدل الرجالي مزدوجة الأزرار - Two-Button Suit

وسوف نخص بالذكر من بين جميع ألوان البدل الرجالي مزدوجة الأزار؛ البدل ذات اللون الكحلي، فهي أكثر ألوان البدل الرجالي مرونة على الإطلاق، وبالتأكيد من بين الأكثر أناقة.

وبشكل عام تحافظ البدل الرجالي الكحلية ثنائية الأزار على أناقة الرجل وطلته الخارجية بمثالية وكفاءة عالية في جميع المناسبات، فالبدلة الكحلية ثنائية الأزرار رائعة في حفلات الزفاف أو في بيئة العمل، سواء خلال المقابلات الشخصية أو الاجتماعات، كما أنها تحافظ على مظهر الرجل في المناسبات الرسمية.

ويعد اختيار القماش قبل تفصيل أو شراء البدل الرجالي الكحلية هو أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الرجل، فخبراء الموضة الرجالية بشكل عام ينصحون بأن تنحصر اختيارات الرجل بالنسبة للقماش بين قماش الهوبساك-Hopsack المثالي لفصلي الربيع والصيف، أو قماش الفانيلا - Flannel وهو من الأقمشة الصوفية أو القطنية بحسب الرغبة، والتي تتميز بالنعومة وارتفاع الجودة، حيث تتم صناعتها في الأساس من ألياف نبات الصنوبر الأسكتلندية.

2- البدل الرجالي الرمادية مزدوجة الأزرار - Grey Two-Button Suit

كما هو الحال فيما يخص البدل الرجالي الكحلية مزدوجة الأزرار، فإن البدل الرجالي الرمادية بمختلف درجاتها تلعب دوراً رئيسياً للغاية في أناقة الرجل وتوهج مظهره الخارجي، فهي مثالية من حيث المرونة، وذلك من خلال الدرجات المختلفة الرمادية، حيث ينصح الخبراء بأن يتجه الرجل إلى البدل الرجالي الرمادية الداكنة للمناسبات الشتوية، سواء العملية أو الاجتماعية، أما البدل الرجالي الرمادية الفاتحة، فهي تميل إلى الطابع غير الرسمي، بينما تشكل البدل الرجالي ذات اللون الرمادي المتوسط أهمية كبيرة للرجل خلال المناسبات النهارية.

3- البدل الرجالي مزدوجة الصدر-Dark Double-Breasted Suit

دائمًا ما تكون البدل الرجالي مزدوجة الصدر رمزاً رائعاً ومثالياً للأناقة الكلاسيكية الرجالية، خاصة الألوان الداكنة منها، مثل اللون الكحلي والرمادي الداكن والأسود المصنوعة من خامات نسيج الموهير الصوفي، الذي يتم الحصول عليه من الماعز، التي تعيش على جبال التبت، حيث يسخدم نسيج الموهير بشكل واسع في صناعة البدل الرجالي في إنجلترا وتركيا منذ القرن الـ 16.

وتعتبر حفلات الزفاف والحفلات المسائية الرسمية من أهم أنواع المناسبات، التي ينصح خبراء الموضة الرجل باعتماد البدل الرجالي مزدوجة الصدر، خصوصاً الألوان الداكنة منها.

4- بدل السهرة الرجالي - Dinner Suit

من أهم أنواع البدل الرجالي على الإطلاق، فهي الأفضل لحضور حفلات الزفاف ومناسبات العمل الفاخرة الخارجية، وبالطبع الحفاظ على اللون الأسود أمر أساسي لا نقاش فيه، خاصة لهذا النوع من البدل الرجالي المطعمة بشريط من قماش الستان الأسود اللامع من جهة الصدر والرقبة.

وينصح خبراء الموضة الرجل دائماً بارتداء الإكسسوار الرجالي، المتمثل بالخواتم والساعات؛ لضمان طلّة متوهجة في المناسبات الاجتماعية والعملية.

5- البدل الرجالي الصيفية - Summer Suit

بكل تأكيد يتحاشى الكثير من الرجال ارتداء البدل الرجالي في فصل الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الحارة، كالوطن العربي، ولكن تلك المشكلة من الممكن حلها بسهولة بشكل يضمن للرجل التمتع بارتداء البدل الرجالي الصيفية الرائعة متنوعة الألوان والأشكال، من خلال حسن اختيار الأنسجة والأقمشة المثالية لفصل الصيف، والتي تنحصر ما بين النسيج القطني عالي الجودة، أو نسيج الكتان خفيف الوزن، مع الحرص على الابتعاد قدر الإمكان بالأنسجة والألياف الصناعية التي تتسبب بالتعرق والشعور بالحر.

وبالتأكيد الاختيار ما بين الألوان البيضاء واللون الزيتي ودرجات اللون الفاتح، بجانب الكحلي، من بين الخيارات الأفضل دائماً، فيما يتعلق بألوان البدل الرجالي الصيفية.

6- البدل الرجالي الكاروهات - Check Suit

هي من أنواع البدل الرجالي التي لا يدرك مدى أهميتها سوى الرجل الأنيق، الذي يختار ما يرتديه من أنواع البدل الرجالي المختلفة بعناية شديدة، فبدل الكاروهات الرجالية تتمتع بأناقة غير نمطية، تجعل مظهر الرجل الخارجي أنيقاً ورائعاً ومتميزاً.

وتعد الألوان الكحلية من البدل الرجالي والرمادية، بمختلف درجاتها، مثالية ورائعة للغاية، سواء تم اعتماد ارتدائها فوق القمصان أو التيشيرتات القطنية ذات الألوان البيضاء والسوداء بجانب الكحلية والرماية.

وتعتبر المناسبات الاجتماعية النهارية المختلفة، مثل حفلات الزفاف التي تقام في الأماكن المفتوحة، بجانب من بيئة العمل من الأوساط التي تتماشى مع ارتداء البدل الرجالي المطعمة بالكاروهات مختلفة الأحجام.