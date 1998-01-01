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واتساب يستعد لتدمير سناب شات.. بهذا السلاح!

الإثنين 19 نوفمبر 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يستعد لتدمير سناب شات.. بهذا السلاح!



وكالات / سما /

استطاع تطبيق التراسل الفوري "واتساب" أن يوجه ضربة قوية إلى منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" هذا العام، وفي وسعه أيضا، أن يوجه ضربة أقوى في حال استعمل سلاحا يعود إلى الأخير.

وتمكن واتساب من التفوق على سناب شات من حيث عدد المستخدمين في الربعين الثاني والثالث من 2018، وفق ما ذكر موقع techcrunch التقني.

وتظهر الأرقام أن لدى واتساب 450 مليون مستخدم نشط يوميا، مقارنة بنحو 188 مليونا لسناب شات.

ولم يثبت سناب شات نجاحا في مجال تبادل الرسائل بين المستخدمين، رغم المزايا التي يوفرها مثل، الأقنعة التي يمكن وضعها على الوجوه، والمحتوى الذي يُحذف تلقائيا بعد 24 ساعة، وصور GIF المتحركة.

وتشير مذكرة مسربة للمدير التنفيذي لسناب شات، إيفان شبيغال، إلى أنه يعتبر أن ميزة الدردشات بين الأصدقاء المحور الأساسي لتطبيقه، تلقت ضربة قوية بسبب التصميم الأخير للتطبيق.

أما واتساب، فيتيح إرسال الصور ومقاطع الفيديو والنصوص، مع خيار إلغاء الإرسال، لكن الميزة الأخيرة تعمل لمدة ساعة بعد توجيه الرسالة، وهذا بعيد عن ميزة الزوال الافتراضي في سناب شات، حيث تختفي الرسائل التي تمت رؤيتها عندما تغلق نافذة الدردشة.

ويمكن أن يتفوق واتساب على سناب شات وبسهولة، وذلك بإضافة خيار "مؤقت" للرسائل حتى تختفي الصور أو مقاطع الفيديو بعد 10 ثوان أو دقيقة أو ساعة أو يوم أو أي فترة يريدها المستخدم.

#واتساب #سناب شات

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