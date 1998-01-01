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الكشف عن مواصفات "S10 Lite" المنتظر من سامسونغ

الإثنين 19 نوفمبر 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مواصفات "S10 Lite" المنتظر من سامسونغ



وكالات / سما /

سرّب المدون الشهير بين غيسكين بعض المعلومات عن مواصفات وسعر هاتف "Galaxy S10 Lite" المنتظر من سامسونغ.

وتبعا للمدون سيحصل هذا الهاتف على شاشة "Infinity O" رقيقة الحواف شبيهة بشاشات هواتف "نوت" المطروحة من سامسونغ حاليا.

وعلى الجهة العلوية اليسرى من الشاشة ستتوضع الكاميرا الأمامية التي ستأتي بميزة التعرف على الوجوه، أما الواجهة فتحوي كاميرا مزدوجة عالية الدقة موضوعة بصورة طولية، وقربها ماسح لبصمات الأصابع.

ومن المفترض أن يطرح الهاتف بثلاث نسخ مزودة بمعالجات "Snapdragon 845" ، وذواكر (4/64) غيغابايت و (6/64) أو (6/128)غيغابايت، ستتراوح أسعارها ما بين 650 و750 دولارا.

ويتوقع ظهور هذه الأجهزة تزامنا مع طرح سامسونغ لهاتفي "S10" و "+S10" اللذين سيأتيان بكاميرات أساسية ثلاثية العدسات، وخصائص غير مطروحة بعد في أجهزة الشركة.

#سامسونغ #مواصفات

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