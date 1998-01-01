منتخب جامعة الأزهر يغادر قطاع غزة اليوم

غزة / سما /

يغادر فريق جامعة الأزهر صباح اليوم الاثنين, غزة, عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, للمشاركة في الدورة العربية لخماسيات كرة القدم لمؤسسات التعليم العالي, التي تنطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بمحافظة "قنا" المصرية.

وتضم بعثة جامعة الأزهر, خالد أبو عمرة مدير الأنشطة الرياضية بالجامعة، ومحمد السدودي مدربا, واللاعبين سامي الداعور، ومحمود النيرب، وإياد النجار، ومحمود سلمي، وخالد دادر، ونائل شاهين، وأحمد الزق، ومحمد صالح، وحامد حمدان، في حين اعتذر علاء النبريص عن المشاركة, لأسباب خاصة.

وسبق لمنتخب الأزهر المشاركة في الدورة العربية, إذ حصل على اللقب في 2001, والوصافة في 2012, والمركز الثالث في 2013, وهي آخر مشاركة للفريق في البطولة منذ ذلك الوقت.

وخاض الفريق تدريبات مكثفة خلال الأسابيع الماضية استعدادا للدورة العربية، خاصة أنه حامل لقب البطولة الأخيرة لمؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة.

يشار إلى أنه يشارك فريقان من فلسطين وهما منتخب جامعة الأزهر من غزة, وجامعة النجاح من الضفة المحتلة.